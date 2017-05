Podem debat com superar el desgast produït per dos anys de suport al Consell

Arribar a les institucions és una tasca complexa, més fàcil, això sí, si es disposa del vent favorable que prové del vot de càstig generat per la crisi econòmica. Més difícil és evitar que el pas del temps et desgasti, temperi la simpatia que es genera i erosioni l’atractiu que atorga no haver hagut de pactar. Aquestes són les coordenades que enmarquen la crisi que viu Podem al País Valencià i que han propiciat la dimissió de l’encara secretari general, Antonio Montiel, qüestionat pels seus acords amb PSPV i Compromís i per haver traslladat l'eix de l'acció política de la formació a les institucions. Montiel s’ha acomiadat reconeixent que “potser ens va fascinar massa la lluita electoral", però negant les crítiques a un presumpte desig de concentrar el poder. L’encara secretari general ha assegurat que van ser les urgències del treball electoral les que van propiciar “un escàs grup de dirigents".

Antonio Montiel

Per trobar una eixida a aquest atzucac, el pavelló del Cabanyal acull avui l’assemblea que ha de renovar la direcció de l’entitat i elegir un nou secretari general. Els candidats són la diputada a les Corts, Fabiola Meco, la senadora Pilar Lima i el també diputat al parlament valencià, Antonio Estañ. La tria, que es durà a terme de forma telemàtica, s'inicia avui i finalitzarà el proper diumenge 21 de maig.

Fabiola Meco

La que proposa una major continuïtat en la direcció de la formació morada és Fabiola Meco, qui aquest matí ha realitzat una intervenció on, sobretot, ha enumerat els principis ideològics de Podem. Meco també ha destacat alguns dels canvis introduïts a la Generalitat Valenciana gràcies al Pacte del Botànic com és que a "cada racó de l’administració hi haja una persona independent que fiscalitzi la gestió".

Pilar Lima

Per la seva banda, Pilar Lima, la candidata més propera a la direcció estatal de Pablo Iglesias, i la més crítica amb la gestió de Montiel, ha defensat que “Podem no ha pertànyer a tres o quatre persones”, i ha assegurat que “durant els últims dos anys Podem s’ha tancat i s’ha tornat endogàmic”.

Antonio Estañ

Lima també ha defensat una organització més coral “que funcioni com una orquestra”, i ha criticat al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, “per no permetre un govern de canvi a nivell estatal i deixar governar a un Rajoy que maltracta el País Valencià”.

Antonio Estañ ha estat l'encarregat de tancar les intervencions dels candidats. L'oriolà ha coincidit amb Lima en la crítica a un govern del Botànic que “està tardant massa”, i especialment a Ximo Puig ”per no trencar amb el PP de Rajoy” i per “alinear-se amb Susana Díaz, és a dir, amb aquells que volen pactar amb el PP i marginar el País Valencià”.

Les diferències entre Lima i Estañ es troben en l’autonomia de la direcció valenciana envers l'estatal. “No podem ser percebuts com una sucursal. Necessitem un Podem autònom. Ja no és temps de paternalisme, és temps de federalisme”, ha assegurat Estañ, qui, a l'igual que Lima, també ha reclamat “recuperar el Podem original, amb una cama a les institucions i una altra al carrer".