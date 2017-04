El govern espanyol denunciarà els ajuntaments valencians que pengin banderes republicanes el 14 d'abril

La Delegació del govern espanyol al País Valencià ha enviat una circular advertint que acudirà a la via judicial contra els ajuntaments que exhibeixin la bandera republicana per commemorar el 14 d'abril, aniversari de la II República, per "haver vulnerat la normativa que regula l'ús de banderes".

A la carta enviada, el servei d'afers jurídics de la Delegació del govern espanyol ha subratllat que l'article 8.3 del decret 116/1994 de la Generalitat Valenciana indica que els consistoris "no poden enarborar com a pròpia una altra bandera que no sigui l'oficial", i que utilitzar una bandera no constitucional "vulneraria el principi de neutralitat i objectivitat que ha de regular l'activitat de les administracions públiques", d'acord amb l'article 103.1 de la Constitució i el 6.1 de la llei 7/1985 sobre les bases del règim local. Així mateix, des de la Delegació del govern espanyol han remarcat que la llei 39/1981, sobre l'ús de la bandera espanyola i altres banderes, estableix que "als edificis consistorials la bandera d'Espanya ha d'estar a l'exterior i ocupar un lloc preferent".

Jurisprudència del Suprem

Des del departament que dirigeix Juan Carlos Moragues han recordat l’existència de diverses sentències, com la del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó del 2015, que estableix que en un edifici públic no es pot fer ús de la bandera republicana ni al balcó principal ni a qualsevol de les façanes o finestres, es tracti o no d'un pal o qualsevol altre tipus d'exhibició pública. Segons aquesta sentència, "no es nega el dret que té qualsevol partit o grup polític a la seva seu o en altres dependències pròpies d'utilitzar la bandera que cregui convenient", però limita l'ús en el cas d'un edifici públic.



La Delegació del govern espanyol recorda que en el mateix sentit s'ha pronunciat el Suprem, el Tribunal Superior de Justícia de Navarra i del País Basc, i adverteix que "en el cas que es produís una infracció del que estableix la normativa citada, per part de l'Ajuntament, aquesta Delegació del govern acudirà directament a la via judicial per restablir la legalitat vigent".

Precedents el 2016



La carta segueix la línia del requeriment que l'any passat va enviar la Delegació del govern espanyol a una vintena d'ajuntaments valencians, que van exhibir banderes republicanes, com el de València, Alacant, Xàtiva, Alzira, Ontinyent o Sagunt, entre altres.