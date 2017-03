El govern espanyol amenaça amb recórrer davant la justícia el decret de plurilingüisme de Marzà

El ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, ha advertit que no tolerarà cap discriminació per qüestions de llengua i acudirà a la justícia si el govern valencià no canvia el decret de plurilingüisme. Amb aquestes paraules Méndez de Vigo ha contestat aquest matí a la portaveu d'Educació de Ciutadans, Marta Martín, durant la sessió de control al govern de Rajoy.

Martín ha qualificat el decret del govern valencià de "xantatge en tota regla", i l'acusa de crear "valencians de primera i de segona segons el seu idioma vehicular". La diputada de Ciutadans ha retret els socialistes valencians que "hagen permès una aberració".

Carta, requirement i recurs

Méndez de Vigo ha explicat que un cop conegut el decret, el passat 6 de febrer va ordenar a l'Alta Inspecció Educativa que analitzés la norma. Ara fa uns dies, una vegada conegudes pel seu ministeri les consideracions d'aquest òrgan, el 10 de març va enviar una "carta de col·laboració" a la conselleria, que és ara qui ha de "rectificar" el decret. Si no ho fa dintre del termini establert, se li enviarà un requeriment, i, de no ser atès, el govern central interposarà un recurs contenciós administratiu, ha avisat.

El ministre ha subratllat que l'executiu de Rajoy vetllarà perquè "a ningú" se li discrimini i que les llengües. Méndez de Vigo ha assegurat que "actuarem amb contundència, però sempre dintre de llei i de la lleialtat institucional".

Marzà es mostra tranquil

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, s'ha mostrat convençut que el recurs del ministeri no arribarà a produir-se perquè "els dubtes que planteja la carta ja estan resolts en la pròpia llei, i així ho explicarem en la resposta que enviarem en breu".

Marzà ha destacat la relació "cordial" que manté amb els representants del ministeri, i ha assegurat que les paraules de Méndez de Vigo "únicament obeeixen a la resposta a una pregunta d'un grup parlamentari".

El conseller d'Educació ha afirmat que els dubtes del ministeri espanyol corresponen a "aspectes menors", com: "Qui és la persona encarregada d'aprovar i aplicar el programa lingüístic de centre, o com s'aplicarà el projecte i els diferents nivells".

Marzà també ha assegurat que "el ministeri difícilment pot qüestionar el model de diferents nivells que inclou la norma valenciana, perquè a Múrcia també s'apliquen".