Exigeixen a l'Ajuntament de València que retoli els senyals de trànsit en les dues llengües

La delegació del govern espanyol al País Valencià ha enviat aquest divendres un requeriment a l'Ajuntament de València perquè procedeixi, en el termini d'un mes, a retolar els senyals de trànsit de la ciutat en les dues llengües oficials.

La delegació ha informat que ha tingut coneixement que alguns senyals estan retolats únicament en valencià i ha alertat que, segons la llei de trànsit, "les indicacions escrites dels senyals s'expressaran, almenys, en la llengua espanyola oficial de l'Estat".

El delegat del govern al País Valencià, Juan Carlos Moragues, ha assegurat que l'executiu central aposta pel foment de l'ús del valencià, però ha indicat que en aquest cas hi ha una llei i un reglament que s'ha de respectar per "prudència i cautela" i "perquè estem parlant de la vida de les persones, perquè si algú no entén els senyals de trànsit pot posar en perill la vida de les persones".

Moragues ha explicat que l'article 138 del reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el reglament general de circulació, assenyala que "les indicacions escrites que s'incloguin o acompanyin els panells de senyalització de les vies públiques, i inscripcions, han de figurar en idioma castellà i, a més, en la llengua oficial de la comunitat autònoma reconeguda en el respectiu estatut d'autonomia, quan el senyal estigui ubicat en l'àmbit territorial de l'esmentada comunitat".