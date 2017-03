El jutge decreta una fiança de 80.000 euros per a l'exgerent de l'Hospital General de València

El Jutjat d'Instrucció número 6 de València ha ordenat presó eludible amb el pagament d'una fiança de 80.000 euros per a Sergio Blasco, exgerent de l'Hospital General de València i nebot de Rafael Blasco, exconseller de Solidaritat empresonat pel cas Cooperació. L'exresponsable del centre sanitari va ser detingut ahir per una presumpta trama d'adjudicació irregular de contractes.

El magistrat també ha decretat presó eludible amb una fiança de 35.000 euros per als empresaris Francisco José Escandell, administrador de diverses mercantils com Cyomed o Mantenimentos Paesvi, i Miguel Sanfélix, administrador de les empreses Out-Log i Kanbanlog. Els altres cinc investigats han quedat en llibertat amb mesures cautelars.

Escorcolls en 18 domicilis i seus d'empreses

En la jornada d'ahir, els membres de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional (UDEF) van escorcollar fins a 18 domicilis particulars dels investigats i seus socials d'empreses a Alacant, Madrid, València, Alzira, Mislata, Paterna i Xirivella, on van intervenir documentació sobre la relació comercial entre l'administració pública i les empreses investigades. Els escorcolls van finalitzar a les 23.00 hores.

Investigats des de 2014

El cas va arrencar en 2014 amb la denúncia interposada per Esquerra Unida en la qual s'al·ludia a una presumpta trama de corrupció d'adjudicacions sanitàries a empreses privades per valor d'uns 29 milions d'euros. La formació d’esquerres citava les empreses Out-Log, Mantenimientos Integrales Turia, Cyomed Levante SL i Connectall Systems SL per haver rebut nombroses adjudicacions públiques de la conselleria de Sanitat, el Consorci Hospital General Universitari i la Diputació de València des de 2001 i fins a 2012, per manteniment i neteja i posteriorment per qüestions més especialitzades.

A partir d'aquí, la formació d'esquerres realitzava una sèrie de connexions amb diverses empreses vinculades al negoci sociosanitari localitzades a Alzira, ciutat natal de l'exconseller Rafael Blasco . El nexe que establia EU naixia de Francisco José Blasco, qui figurava com administrador de Solana Cantal Gros, on un germà del exconseller Blasco era apoderat. Segons Esquerra Unida, també figuraria a la trama Gisela Blasco Perepérez, exedil d’Alzira qui va ser administradora única de l’empresa. La relació arribaria fins a Sanygestión 2012 SL, on apareixia Francesc Manel Blasco Tello, nebot de Sergio Blasco.

Dels 29,4 milions d'euros en adjudicacions, 18,8 i 10,5 milions correspondrien a contractes de Sanitat a Out-Log, amb dates 2010 i 2007, per a la gestió de la logística del Departament de Salut València La Fe i el servei integral de logística per a l'Hospital General i la seva àrea d'influència.

Esquerra Unida denúncia el "clan familiar" dels Blasco

La vicepresidenta quarta de la Diputació de València, i diputada d'Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, ha afirmat que una de les empreses de la presumpta trama de Sergio Blasco va ser contractada per l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) quan estava dirigit per Consuelo Císcar, esposa de l'exconseller Rafael Blasco. Una circumstància per la qual Pérez Garijo ha al·ludit a l'existència d'un "clan familiar".

540x306 La portaveu del Consell, Mónica Oltra, durant la conferència posterior al Ple del Consell / GENERALITAT VALENCIANA La portaveu del Consell, Mónica Oltra, durant la conferència posterior al Ple del Consell / GENERALITAT VALENCIANA

Un mòdul a la presó de Picassent per a la família Blasco

La vicepresidenta del govern valencià, Mónica Oltra, ha qualificat les detencions d'ahir de notícies que "avergonyeixen els valencians. Lamentem novament que no puguem desfer-nos d’aquest tipus de titulars".

A més, la portaveu del Consell ha ironitzat sobre la necessitat de construir a la presó de Picassent " un mòdul nou perquè càpiga tota la família dels Blasco, el podríem batejar com el mòdul Blasco".