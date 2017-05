Les exportacions valencianes creixen un 6'4% i generen el major superàvit comercial de l'Estat

El País Valencià ha exportat producte per valor de 7.987 milions d'euros en el primer trimestre de l'any, la qual cosa representa un increment del 6'4% respecte al mateix període de l'any anterior, segons les dades difoses pel ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

La directora general d'Internacionalització, María Dolores Parra, ha explicat que el País Valencià manté la tendència a l'alça de les seves exportacions, la qual cosa ha situat el superàvit comercial en 1.138 milions d'euros, el major de tot l'Estat.

De fet, des del País Valencià s'exporta l'11'5% de les exportacions de l'Estat; concretament des de València es ven a l'estranger per valor de 4.737'4 milions d'euros, la qual cosa representa un augment del 5'5%; des de Castelló s'ha exportat producte per valor de 1.838'9 milions d'euros, amb un increment del 9'8%; i des de Alacant s'ha venut per valor de 1.411'2 milions d'euros, la qual cosa representa un ascens del 5'3%.

L'automoció concentra el 27'3% de les exportacions

Per sectors, l'automoció concentra el 27'3% de les exportacions, amb un creixement del 8,5%, li segueix el sector d'alimentació i begudes, amb el 20,6% de les vendes a l'exterior i un increment de l'1'9%. A continuació se situen els productes ceràmics, que creixen un 8'8%, i les semimanufactures no químiques, que augmenten un 7'1%.

La Unió Europea concentra el 66'1% de les exportacions valencianes

Per destinacions, les exportacions a Europa creixen un 6'3% i les dirigides a Amèrica augmenten un 2'2%. Pel que fa a Àsia creixen un 14'8%, Àfrica un 3'1% i Oceania un 16'8%.

Actualment, la Unió Europea concentra el 66'1% del total de les exportacions valencianes, amb Alemanya com a primer client, que creix un 13'1%, i França, amb un ascens del 8'1%.

A Amèrica destaca l'ascens de Canadà, xifrat en un 17'8%; Estats Units experimenta un descens en aquest període del 8'9% i Amèrica Llatina creix un 16'4%, amb destacats ascensos de les vendes a mercats com Xile i Argentina.

A Àsia, Xina experimenta un ascens del 15% i Índia del 20'6%. A Àfrica, Algèria i el Marroc impulsen el creixement del continent amb un 11% i un 21% d'ascens respecte al mateix període de l'any anterior.