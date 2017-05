Una exposició mostra els efectes dels bombardejos de 1937 a l'Ajuntament de València

L'Ajuntament de València acull en la seva entrada principal una exposició fotogràfica que recorda els bombarbejos del maig del 1937, que varen afectar de manera important l'edifici consistorial.

Set imatges de grans dimensions ubicades als mateixos llocs que varen ser bombarbejats ofereixen als visitants una visió dels danys que les bombes varen provocar al consistori valencià. Els atacs es varen produir amb especial intensitat la matinada del 28 de maig quan una esquadrilla italiana va bombardejar el centre de la ciutat i l'ajuntament. Com a conseqüència dels desperfectes, les sessions del govern republicà, que se celebraven a l'hemicicle del consistori, es varen haver de traslladar a la Llotja de València.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha recordat que el diumenge es varen commemorar 80 anys dels bombardejos, que varen provocar destrosses a l'escala principal i a les dependències limítrofes, com es mostra en les imatges conservades a l'Arxiu del Partit Comunista d'Espanya, que han servit per aquesta exposició. Tello també ha indicat que a la façana principal del consistori encara es poden veure les marques deixades per la metralla.

Una exposició mostra els efectes dels bombardejos a l'Ajuntament de València

En les set grans fotografies escollides per a l'exposició es pot veure els bombers treballant en els passadissos i assegurant la zona, així com a ciutadans que van acudir a veure les destrosses de la casa consistorial.



L'escala imperial, que s'havia construït en 1924, va quedar parcialment destruïda pel bombardeig, com s'aprecia en les fotografies, però no es va reconstruir fins a 1941, i es va fer amb fidelitat a l'original.



L'exposició amplia la de 'Tempesta de ferro', que va ser inaugurada el passat mes d'abril i que forma part de la restauració del refugi antiaeri de la Guerra Civil situat al pati de l'Ajuntament de València.