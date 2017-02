La lluita dels familiars de les víctimes de l'accident del metro de València arriba a les grans pantalles

651x366 L'Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliol va convocar 105 concentracions per reclamar justícia per als seus familiars. / DANIEL GARCIA-SALA L'Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliol va convocar 105 concentracions per reclamar justícia per als seus familiars. / DANIEL GARCIA-SALA