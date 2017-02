Les famílies valencianes amb rendes baixes tampoc pagaran pels medicaments dels seus fills

La conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana assumirà el copagament farmacèutic dels menors que estiguin adscrits a una targeta sanitària que el seu titular percebi menys de 18.000 euros anuals, així com el dels fills de immigrants en situació irregular.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i la consellera de Sanitat Universal, Carmen Montón, han presentant aquest dilluns aquesta mesura que entrarà en vigor el proper 14 de febrer, i que suposarà una inversió de 8 milions d'euros a l'any. Aquest decret se suma així al que ja evitava els efectes del copagament per als pensionistes amb rendes baixes i a persones amb diversitat funcional.

En total, són potencials beneficiaris de les ajudes un total de 404.647 menors residents al País Valencià. D'ells, 399.974 són menors d'edat associats a titulars de targetes amb nivells de renda baixa i 4.673 són menors d'edat no registrats ni autoritzats a residir a Espanya recollits com a beneficiaris d'assistència sanitària en situacions especials. Els menors paguen el 40% del cost dels medicaments, però ara seran gratuïts per a aquests col·lectius.

En aquest sentit, el president Puig ha assenyalat que per accedir a aquestes ajudes no es valora el nivell de renda de la unitat familiar sinó del titular de la targeta SIP a la qual està adscrit el menor perquè l'usuari "no hagi de realitzar cap tràmit administratiu".

D'aquesta manera, es pretén que cap menor "per la seva situació econòmica o administrativa es quedi sense tractament", ha assenyalat Montón, qui ha advertit al govern de Rajoy: "Res ni ningú ens farà desistir d'habilitar ajudes o augmentar el seu àmbit d'aplicació".

Montón ha explicat que aquests 8 milions provenen de "l'estalvi" aconseguit per "una millor gestió" ja que la sanitat "no és cara, la qual cosa és car és gestionar malament, el descontrol i la corrupció". No obstant això, ha advertit que els recursos "sempre seran insuficients mentre la Comunitat Valenciana no rebi un finançament just".

En aquest sentit, ha recalcat que si fa dues setmanes el govern de Rajoy va ser "rotund" en la seva intenció de mantenir el copagament farmacèutic amb "aquesta mateixa contundència" el govern valencià "manté les ajudes" que es van iniciar amb la recuperació de la universalitat de l'atenció sanitària i amb l'assumpció del copagament per als col·lectius més vulnerables perquè "és una prioritat entre les prioritats".

Una mesura que és una inversió

De la mateixa manera, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha aclarit que el Consell "no vol una confrontació" amb el govern de Rajoy, però que aquesta mesura "no és una ocurrència ni una improvisació" sinó que persegueix "millorar la salut de la societat valenciana". Puig ha recalcat que la despesa sanitària "no és una despesa sinó una inversió" i que les societats que "evolucionen millor són aquelles amb més cohesió social".

Per la seva banda, el president del Col·legi de Farmacèutics de la Comunitat, Sergio Marco, ha mostrat "la sorpresa" perquè a més dels convenis per a la renovació dels decrets enfront del copago s'hagi ampliat el seu àmbit als menors. "Els farmacèutics estem al costat de l'Administració en aquesta mesura que encara que sembli que és de caràcter econòmic és també sanitària", ha assenyalat.

D'altra banda, ha comentat que ara, després de la crisi, la conselleria de sanitat paga "amb regularitat tots els mesos" el que permet als farmacèutics tenir "una estabilitat" encara que amb un "petit decalatge de 30 dies". Així, la factura farmacèutica de 31 de gener s'abona el 30 de març encara que les ajudes al copago, que depenen en exclusiva de la conselleria, es paguen el 28 de gener.