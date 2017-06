La fiscalia defensa que el decret de plurilingüisme no lesiona cap dret

La fiscalia de València considera que el decret de plurilingüisme educatiu de la Generalitat Valenciana "no lesiona cap dret fonamental" ni impedeix ni obstaculitza l'ensenyament del castellà, tal com al·lega el sindicat Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) en el seu recurs al Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià.

Així consta a l'informe de la fiscalia, facilitat per l'entitat Escola Valenciana (personada en la causa judicial), i en el qual el ministeri públic remarca la manca de legitimació del sindicat demandant perquè no ostenta la representació ni dels centres docents ni dels alumnes valencians.

Al seu escrit, remès a la sala del contenciós administrativa del TSJ valencià, la fiscalia indica que el decret "no obliga ningú a optar per l'ensenyament en valencià en detriment del castellà" i afegeix que tots els alumnes poden escollir l'ensenyament majoritàriament en llengua castellana "optant pel centre que adopti el nivell educatiu que més li convingui. A ningú se li obliga a escollir un determinat nivell". El sindicat CSIF considera al seu recurs que el decret vulnera el dret a la igualtat.

Tres recursos en contra

La norma educativa compta amb tres recursos interposats per la Diputació d'Alacant, l'Associació en Defensa del Castellà i el sindicat USO, que han aconseguit la seva suspensió cautelar. Aquesta paralització ha estat recorreguda per la Generalitat Valenciana, el sindicat de treballadors de l'ensenyament del País Valencià (STEPV) i Escola Valenciana.

En el seu escrit, la fiscalia sosté que " no es dificulta ni posen impediments a l'ensenyament en castellà. En el decret en qüestió no apareix en cap moment que es puguin requerir més requisits per realitzar els estudis en uns centres que en altres, poden escollir de manera lliure", sosté la fiscalia.

Estímul a l'ensenyament en valencià

El ministeri píblic admet que, segons el decret, a mesura que augmenta el temps d'ensenyament en valencià augmenten les hores d'anglès, fins un 23%. "Això podria considerar-se que és un estímul en favor de l'ensenyament en valencià, perquè es concedirien més hores d'anglès que si s'estudia en castellà" però la fiscalia afegeix que "el tema se circumscriu" a si això lesiona el dret fonamental d'igualtat recollit a l'article 14 de la Constitució.

"Entenem que no es produeix aquesta lesió perquè els alumnes i els seus pares poden escollir lliurement el centre", subratlla la fiscalia. En aquest sentit, assenyala que es tracta d'una opció de política lingüística el fet que hi hagi més o menys valencià, castellà o anglès en funció del nivell.