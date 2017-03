El cinema de reestrena es posa de moda a València

La crisi econòmica i les pàgines web de descàrregues van allunyar els ciutadans dels cinemes que, sense espectadors, a poc a poc van tancar les seves portes. A la ciutat de València dos bons exemples van ser els cinemes Aragó i Albatros. Ara, però, sembla que s'ha invertit la tendència. El primer a refer el camí ha estat la sala Aragó, ara Aragó Cinema. Des de divendres segueix les seves passes, el cinema AlbaTexas, abans Albatros.

Aquestes dos reobertures comparteixen una característica: l'aposta per les pel·lícules de reestrena en versió original subtitulada. Una opció que els permet rebaixar els preus i oferir entrades en una forquilla que va dels tres als cinc euros. Amb aquesta fórmula pretenen competir amb la gran oferta de les plataformes de pagament com Netflix, que gràcies a l'èxit de sèries com Joc de trons o la més recent Narcos han aconseguit obrir-se camí els últims anys.

Darrere de la posada en marxa d’aquestes sales no hi ha gran grups econòmics, sinó iniciatives empresarials modestes. En el cas d’Aragó Cinema, una cooperativa de treball. Pel que fa a la sala AlbaTexas, el seu promotor és el director de cinema Ventura Pons, que ha exportat el model del cinema Texas de Barcelona, i que segons el seu impulsor "va de nassos. El projecte funciona molt bé. Vam obrir el setembre de 2014 i en menys d’un any la revista Europa Cinemas ja ens van premiar com el millor cinema d’Espanya".

Un altre element destacat d’aquestes reobertures és que ambdós sales opten per la versió original subtitulada, una aposta a la qual el cinema Alba Texas suma l'opció de la subtitulació en català.

Així doncs, els cinèfils de la ciutat de València i la seua àrea metropolitana ja compten amb dos opcions més. Dos ofertes culturals que se sumen a la sala Babel, que també ofereix pel·lícules en versió original, i al cinema Cinestudio d'Or, que opta per les reestrenes doblades. Tots ells, junt amb les sales comercials, esperen fer alçar del sofà el ciutadà.