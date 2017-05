Denuncien un portal d'ocupació per un anunci de feina per a "noies molt bufones"

La conselleria d'Economia Sostenible, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana ha informat aquest dimarts que denunciarà davant la Inspecció de Treball un portal d'ocupació que es publicita a les xarxes socials i que està actuant com una agència de col·locació per haver publicat ofertes "discriminatòries i sexistes".

Segons un comunicat enviat per la Generalitat Valenciana, la direcció general d'Ocupació de la conselleria d'Economia ha decidit denunciar després de conèixer l'existència d'una oferta de feina publicada al portal 'Ofertes d'Ocupació de Castelló', que buscava "noies molt bufones per a botiga de llaminadures i gofres". El departament considera que aquest tipus d'anuncis, a més de ser "denigrants", vulneren principis bàsics constitucionals. Economia recorda que l'article 35 de la Constitució Espanyola "al·ludeix al dret de treballar sense fer discriminació per sexe o edat".

De la mateixa manera, la direcció general de Treball afegeix que la intermediació en el mercat laboral "no pot produir un benefici econòmic", excepte en les agències de col·locació privades degudament registrades.



Treball considera que, tot i que el portal denunciat s'escuda que "únicament recull i recopila les ofertes d'ocupació de tercers", és responsable, ja que està realitzant una intermediació encoberta en el moment en què publica les ofertes d'ocupació amb una referència i sol·licita currículums.



Finalment, el Servei Valencià d'Ocupació ha recomanat la ciutadania acudir sempre a les ofertes de treballs dels serveis públics, que garanteix el control i la fiabilitat de les demandes d'ocupació per part de les empreses, així com a les agències de col·locació registrades legalment .