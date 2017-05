El centre de menors amb indicis de maltractament acusa el govern valencià d'haver destruït 120 anys de treball

La congregació de les terciàries caputxines de Sogorb (Alt Palància), que gestiona el centre d'acollida Mare de Déu de la Resurrecció, ha manifestat a través d'un comunicat la "indefensió" que asseguren patir després que la conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives decidís traslladar els menors que acollia a causa dels indicis de maltractament que havia detectat durant una inspecció.

A través d'un comunicat, la institució religiosa ha denunciat que "una conferència de premsa unilateral no pot arruïnar 120 anys de feina ininterrompuda i socialment reconeguda". Així mateix, ha acusat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, "d'haver alarmat de manera innecessària l'opinió pública i emetre "judicis incerts" amb "tergiversació de la informació".

"Per què han tardat dos mesos a actuar?"

Les religioses han assegurat que no entenen que no s'hagi actuat abans si els fets denunciats són tan greus i la inspecció es va fer al febrer.

Així mateix, han anunciat que sol·licitaran una entrevista amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i amb el síndic de greuges, José Cholbi, perquè coneguin tota la informació.

Trasllat a la Fiscalia de Menors

Per la seva banda, la conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha confirmat que el govern valencià ha posat les irregularitats detectades en coneixement de la Fiscalia de Menors de Castelló. També ha informat, en aquesta ocasió a la Fiscalia de Menors de València, d'un presumpte cas de prostitució protagonitzat per joves acollits al centre de menors públic del barri de Montolivet de València.

Crítiques del Partit Popular

El coordinador de l'àrea social del grup parlamentari popular a les Corts, José Juan Zaplana, ha demanat a Mónica Oltra que "deixi de banda la demagògia i la utilització amb fins polítics de qüestions tan delicades. Està posant en dubte el prestigi de centres que porten anys treballant i fa judicis de valor basats en conjectures generals i sense proves".

Zaplana també ha assegurat que "els dos casos denunciats han tingut lloc durant la gestió d'Oltra i no són herència de ningú. Quan es governa no es pot ser tan irresponsable i manipular la realitat per traslladar les culpes de la seva mala gestió al PP. Oltra hauria de treballar més i queixar-se menys".