150 càrrecs institucionals del País Valencià constitueixen una plataforma a favor de Pedro Sánchez

Prop de 150 càrrecs institucionals socialistes del País Valencià han constituït la Plataforma d'Alcaldes, Alcaldesses i Portaveus de Suport a Pedro Sánchez, amb la qual pretenen fer costat "al projecte col·lectiu que representa" l'exsecretari general del PSOE i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez.

Els membres d'aquesta plataforma, que es van reunir dimecres a Torrent (València) per a rubricar un manifest, han destacat en un comunicat que el projecte de Sánchez recull "els valors essencials del socialisme", pel que volen escenificar "l'estreta vinculació entre la candidatura de Pedro Sánchez i el municipalisme".

En aquesta mateixa línia, el manifest exposa que per als alcaldes socialistes "complir amb la paraula donada és un valor essencial per a poder disposar del suport de la societat, la coherència entre el que diem i el que fem és fonamental per a poder concórrer a un procés electoral amb credibilitat; perquè és aquesta credibilitat el que converteix un projecte de govern en govern", subratllen en el text.

La trobada de càrrecs institucionals va ser presentat pel primer edil de Torrent, Jesús Ros, qui va defensar que Sánchez "és l'únic que està preguntant a la militància, l'únic que restituirà el valor del vot de la militància".

Per la seva banda, l'alcalde de Burjassot, Rafa García, va exposar que els càrrecs públics presents en l'acte treballen "cara a cara amb les ciutadanes i ciutadans" i saben "el valor de la paraula donada i la importància de la credibilitat, i la credibilitat amb Pedro Sánchez està garantida i així ho percep la ciutadania", va asseverar.