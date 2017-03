Denuncien que el 80% de les inversions del corredor mediterrani estan vinculades amb Madrid

El govern valencià ha reclamat a l'executiu central un esforç inversor "real" per al corredor mediterrani que permeti superar "la concepció radial" de les infraestructures, ja que, segons un estudi realitzat per la Generalitat, el 80% del volum total d'inversions realitzades fins a ara per l'estat en aquesta infraestructura s'ha destinat a trams corresponents a eixos radials que connecten amb Madrid.



Segons les estimacions de la Generalitat, del conjunt d'inversions estatals en el corredor mediterrani (13.500 milions d'euros), solament un 20% (2.725 milions d'euros) s'ha destinat a trams exclusius d'aquesta infraestructura, el que suposa una inversió mitjana de 3,4 milions d'euros per quilòmetre. Per contra, el 80% restant (10.767 milions d'euros) s'ha invertit en eixos radials que enllacen amb la capital espanyola.

La consellera d'Infraestructures, Maria José Salvador, també ha denunciat que, dels 13.500 milions d'euros, 9.500 s'han invertit abans del 2012. "En els últims tres anys i nou mesos no s'ha finalitzat ni iniciat cap tram d'aquesta infraestructura", ha remarcat Salvador.



La cap d'Infraestructures també ha subratllat que "el tram València-Castelló encara no s'ha posat en marxa, el de Vandellós-Castelló està paralitzat i la connexió València-Alacant l'han ajornat dos anys més".

En aquest sentit, el president del Consell, Ximo Puig, ha lamentat que, tot i que l'economia de l'arc mediterrani "representa més del 50% de les exportacions i suposa un baló d'oxigen fonamental per a les finances espanyoles", no ha rebut "el suport necessari des de l'àmbit de la inversió pública".

540x306 El president Puig i la consellera Salvador durant la presentació de les dades / GENERALITAT VALENCIANA El president Puig i la consellera Salvador durant la presentació de les dades / GENERALITAT VALENCIANA

Únicament arriba un 35% del pressupost



Puig també s'ha referit a l'últim informe realitzat per la Intervenció General de l'Estat corresponent a l'any 2015, les xifres del qual "evidencien que solament" un 35% de la inversió prevista al País Valencià va arribar a materialitzar-se. "Aquest informe demostra que no s'ha complert ni allò escàs que s'havia pressupostat", ha indicat.

Tres trams prioritaris

La consellera Salvador ha assenyalat les prioritats del govern valencià i ha assegurat que hi ha "tres trams del corredor mediterrani que són fonamentals i han d'aparèixer amb noms i cognoms en els pròxims pressupostos de l'Estat: "El tercer fil Castelló-Vandellós, València-La Encina i Montfort-Múrcia. Aquestes actuacions, i segons les pròpies dades del Ministeri de Foment, tenen un cost total d'uns 614 milions d'euros", ha afirmat la consellera.

Reunió amb el ministre

Per concretar aquestes inversions, el cap del Consell ha avançat que dijous 27 d'abril, ell mateix i la consellera Salvador mantindran una reunió de treball amb el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, en la qual s'abordarà el que el govern valencià anomena com l'Agenda Valenciana d'Infraestructures. Per a aquesta cita, Ximo Puig ha garantit "voluntat total de diàleg per a trobar solucions".



Competències en Rodalies



El president Puig ha aprofitat l'ocasió per exigir al govern central "les inversions necessàries per a tenir unes infraestructures de rodalia de qualitat" que garanteixin la mobilitat dels ciutadans. En cas de no realitzar-les, ha apostat per que es produeixi una transferència de les competències perquè el govern valencià gestioni aquest servei.



"Estic absolutament segur que si la Generalitat tingués la transferència de Rodalies, podria oferir un millor servei, com s'ha demostrat amb Ferrocarrils de la Generalitat, i existiria una major capacitat de resposta per a garantir la mobilitat de milers de persones cada dia", ha assenyalat Puig.