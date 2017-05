La jutgessa arxiva per segona vegada la investigació per l'accident de metro de València

El jutjat d'instrucció número 21 de València ha arxivat per segona vegada la investigació per l'accident de metro ocorregut el 3 de juliol de 2006, en què van morir 43 persones i altres 47 van resultar ferides.

La magistrada, Nieves Molina, considera que no ha quedat acreditat que l'accident, que es va produir en descarrilar el tren a la corba prèvia a l'estació de Jesús, quan circulava a 80 quilòmetres per hora en un tram amb velocitat limitada a 40; es produís per una fallada en el vagó o a la via.

Després d'estudiar els informes emesos per diversos perits i les declaracions de testimonis, la jutge conclou que no hi ha responsables penals de l'accident perquè, segons els experts en seguretat ferroviària, "les instal·lacions, el traçat, el carril, les travesses, les fixacions i altres elements estudiats es trobaven en un estat i condicions suficients per mantenir les condicions de seguretat de la marxa a 40 quilòmetres per hora, velocitat prescrita per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

La col·locació d'una balisa no era obligatòria

La jutge rebutja així la petició de l'Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliol, que representa 13 de les 90 víctimes, perquè es prengués declaració a l'exdirectora de FGV i als quatre tècnics investigats. Considera que ni a ells, ni als altres tres treballadors investigats que sí que han declarat, "se'ls pot exigir responsabilitats penals per no haver adoptat mesures de seguretat addicionals a les que ja existien". La magistrada subratlla que " cap norma obligava a la col·locació d'una balisa que protegís el tren davant d'un excés de velocitat en la corba".

"El que és decisiu des de la perspectiva penal és si les mesures de seguretat existents complien amb els estàndards de seguretat del sector. I com es va assenyalar en resolucions anteriors a la reobertura del procediment, la millora o l'increment de les mesures de seguretat efectuades a posteriori, no pot equivaler en l'àmbit penal al fet que la situació prèvia pugui considerar sospitosa de criminalitat ", assenyala la jutgessa en la resolució.

La instructora es remet als informes pericials, per subratllar que en l'any del sinistre, la inexistència de balises davant les corbes era una pauta d'actuació comuna en altres administracions ferroviàries que fins a aquell moment s'havia mostrat segura.

I apunta a més, que en el cas de València, es van valorar altres circumstàncies com el fet que mai abans hi hagués hagut accidents o incidents relacionats amb els excessos de velocitat en corba; i que ni maquinistes, ni factors de circulació ni treballadors d'infraestructures ni tècnics de línia ni sindicats han advertit mai del perill de la mateixa.

El sistema de frenada era l'adequat

La resolució judicial conclou que el sistema de frenada automàtica puntual que operava a la Línia 1 era adequat i anàleg al sistema que funcionava en els trens de rodalies amb els quals la Línia 1 comparteix característiques.

La instructora descarta a més que hi hagi relació entre l'accident i la formació i capacitació del maquinista mort en el sinistre. En l'acte en què acorda el sobreseïment de la causa, la jutge rebutja una nova petició de la fiscal perquè sis perits emetin un altre informe sobre aspectes sobre els quals ja s'han pronunciat els experts de l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. La jutge també recorda que el Ministeri Públic, que ara dubte dels perits de l'AESF, va ser el que en dues ocasions va triar a aquesta entitat perquè realitzés les anàlisis els resultats no comparteix.

"En definitiva, tenint en compte el resultat de les nombroses diligències practicades, no només les pericials, sinó les nombroses testificals i la prova documental incorporada a la causa, i partint de la professionalitat i competència dels que han intervingut en la redacció dels diferents informes, en no existir cap dada que porti a qüestionar els mateixos, es procedirà rebutjar les noves diligències interessades", conclou la magistrada.

La decisió d'arxivar la causa i de rebutjar noves pericials, arriba dies després que l'Audiència Provincial de València donés suport a la instructora, i rebutgés la petició de la Fiscalia perquè e ls perits de la Inspecció de Treball i del Invassat (Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball) realitzaran una ampliació dels informes.

Reobertura de la investigació

La investigació per l'accident del metro es va arxivar inicialment a petició de la Ficalia al desembre de 2007. Aquesta decisió va ser confirmada per la secció primera de l'Audiència Provincial el maig de 2008. El gener de 2014 l'Audiència, en aquest cas la secció segona, va ordenar la reobertura a petició de la Fiscalia i contra del criteri de la instructora.