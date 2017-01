Un alt càrrec de l'Arxiu de la Diputació de València porta 10 anys cobrant sense anar al seu centre de treball

La Diputació de València investigarà si un dels seus empleats porta més de 10 anys cobrant sense treballar i acudint diàriament al seu centre de treball amb l'únic propòsit de fitxar. Així ho ha anunciat la institució provincial arran la informació que publica aquest dilluns el diari El Mundo segons la qual el cap de la Unitat d'Actuació Bibliogràfica de l'Arxiu de la Diputació, Carles Recio, portaria més de 10 anys sense desenvolupar les tasques per a les quals va ser nomenat el 2006.

Segons aquesta informació, els propis companys de Recio –que va ser nomenat en un lloc de treball "creat a dit" pel llavors president del PP de la Diputació Fernando Giner– confirmen que aquesta persona " no té relació amb els companys" de treball i que només acudeix al seu centre de treball per "negociar les vacances". Recio per no tenir no tindria ni taula ni ordinador a l'Arxiu General de la Diputació de València.

Recio –que té un sou anual de més de 45.000 euros, que podrien arribar als 50.000 euros per l'antiguitat– tindria una operativa establida per no aixecar sospites en el departament de personal. Així, segons explica El Mundo, Carles Recio acudeix cada dia de matí sobre les 7:30 hores al centre de treball per fitxar, però immediatament marxa. Una operació que repeteix a la tarda, entre les 15:30 i les 16 hores, per fitxar la seva sortida. Així doncs, consta que tots els dies va a les dependències de l'Arxiu però marxa tan prompte com fitxa.

Carles Recio ha justificat al diari El Mundo la seva absència del lloc de treball pel fet que estaria realitzant "treballs fora de l'Arxiu".

Una altra evidència que el servei d'Arxiu de la Diputació de València no compta amb Recio és que en el directori de treballadors de la pàgina web del fons de documental no apareix aquest funcionari. No obstant això, aquesta absència funcional contrasta amb la relació de llocs de treball de l'Arxiu, on si es reflecteix que Carles Recio és el cap de la Unitat Bibliogràfica i cobra per aquest lloc des de fa més de 10 anys.

Investigació interna

La Diputació de València ha obert expedient informatiu per tractar d'esbrinar si un funcionari que exerceix el càrrec de cap d'una unitat bibliogràfica porta deu anys cobrant sense anar a treballar, segons han confirmat a Europa Press fonts de la corporació provincial.

Segons fonts de la corporació, el diputat d'Administració General, de qui depèn l'àrea de Personal, Pepe Ruiz, ha cursat aquest dilluns l'ordre d'obrir expedient informatiu per investigar els fets i, a partir d'aquí, estudiar si escau l'obertura d'un expedient sancionador.

D'acord amb les mateixes fonts, en la Diputació existeix un control de fitxatge amb empremta digital i en Personal hi ha registres de tots els anys, encara que en aquest cas es tracta de determinar si el funcionari fitxava però després no s'acudia al lloc de treball.