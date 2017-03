La visita de l'autobús d'Hazte Oír a València genera indignació entre veïns i autoritats

Tal vegada no és la rebuda que haurien desitjat, o potser sí, perquè la polèmica està proporcionant-li una gran visibilitat. Sigui com sigui, l'autobús del col·lectiu Hazte Oír que s’autodenomina #ElBusDeLaLlibertat i que mostra el lema Respecte per a tots. No al bullying; ha visitat aquest divendres la ciutat de València. El vehicle ha estat increpat per diversos ciutadans i rebutjat pels representants de l'equip de govern de l'Ajuntament i dels grups parlamentaris del PSPV i Compromís a les Corts.

Crítiques a la llei valenciana de transsexualitat

El president d'Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, ha mostrat el seu rebuig a la llei valenciana de transsexualitat aprovada ahir a les Corts. "Hem vingut a València precisament el dia després que es validés una d'aquestes lleis d'adoctrinament sexual perquè, amb la valenciana, ja han aprovat una norma semblant a 11 comunitats autònomes. S'està imposant l'adoctrinament sexual als col·legis amb independència de la voluntat dels pares. Això és un atemptat contra un dret fonamental recollit a la Constitució ".

Enfrontament amb la tinent d'alcalde socialista

Per defensar les seves tesis, el col·lectiu ha presentat al parlament valencià i a l’Ajuntament de València el seu manifest "per la llibertat d'expressió". En el registre municipal, la primera tinent d'alcalde i portaveu del PSPV, Sandra Gómez, ha sortit a la trobada d'Arsuaga i li ha dit que ell i els seus acompanyants "no eren benvinguts". Gómez els ha comunicat que a València "no tenen cabuda perquè el seu missatge discriminatori atempta contra els drets dels menors i una societat oberta, plural i democràtica".

540x306 Un grup de ciutadans mostrant el seu rebuig a l'autobús d'Hazte Oír / MANUEL BRUQUE / EFE Un grup de ciutadans mostrant el seu rebuig a l'autobús d'Hazte Oír / MANUEL BRUQUE / EFE

Increpats pels ciutadans

La policia ha escortat en tot moment a l'autobús i als representants d'Hazte Oír, que han estat increpats per diversos ciutadans que els han demanat que marxessin, els han cridat "pocavergonyes" i "xenòfobs" i els han dit que "València és una ciutat lliure de transfòbia" i "tolerant". Alguns d'aquests ciutadans han desplegat banderes LGTB i uns altres portaven samarretes del col·lectiu Lambda de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals o distintius contra el racisme.

La regidoria de Mobilitat estudiarà si ha comès alguna infracció

El regidor de Mobilitat Sostenible de València, Guiseppe Grezzi, ha anunciat que demanarà informes als tècnics municipals per a saber si, atenent a les ordenances de Circulació i de Publicitat, l'autobús d'Hazte Oír "ha comès alguna infracció". "Un transport excepcional que no és turístic i que té un determinat nombre de tones ha de tenir un recorregut autoritzat, fins i tot, perquè pugui parar. Normalment s'autoritza de 23.00 a 7.00 hores. És preceptiu demanar una autorització, esperar que et la concedeixin i després circular. Ells no ho han fet", ha afirmat Grezzi. Arsuaga ha defensat que no és necessari el permís perquè no s'ha mostrat "cap missatge publicitari".