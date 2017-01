Uns 45.000 alumnes es queden a casa sense anar a l'escola per les fortes nevades caigudes al País Valencià

Un total de 61 municipis del País Valencià han suspès avui l'activitat escolar a causa del temporal de neu, la qual cosa ha deixat sense classe a un total de 44.814 alumnes, segons ha informat la conselleria d'Educació en un comunicat.

Del total de municipis que han suspès les classes, onze corresponen a comarques de València (Aielo de Malferit, Albaida, Bocairent, Fontanars dels Alforins, La Pobla del Duc, Ontinyent, Otos, Moixent, La Font de la Figuera, Castelló de Rugat i Salem), i els altres cinquanta a comarques d'Alacant.

Ahir dimecres, la neu va portar a vint-i-quatre ajuntaments d'Alacant i un de València a suspendre l'activitat escolar, la qual cosa va afectar a un total de 32.958 alumnes de 89 centres.

El municipi amb més alumnes afectats avui per la suspensió de les classes és Alcoi, amb un total de 9.500, seguit d'Ontinyent, amb 8.084, de Dénia, amb 7.013, de Villena, amb 5.547, d'Ibi, amb 3.698 escolars afectats, i de Xàbia, amb un total de 3.410.

Carreteres tallades al trànsit

El temporal de neu també afecta a l'estat de la xarxa de carreteres valencianes. La intensa nevada i el gel han obligat a tallar aquest dijous 53 quilòmetres de l'autovia A7, entre els quilometres 429 i 482, en sentit Alcoi, així com la CV-81 entre els quilòmetres 35 i 22. Tots els accessos per carretera a Alcoi han estat tallats així com el tren que uneix Xàtiva i Alcoi, han informat fonts municipals. A hores d'ara es treballa per restablir la normalitat en els accessos a la ciutat.

A municipis propers com Albaida i Ontinyent (Vall d'Albaida), entre altres, s'ha fet imprescindible al llarg d'aquest matí l' ús de cadenes a l'interior de la ciutat. Així mateix, hi ha restriccions per als vehicles pesants a la CV-800, CV-81 a Ontinyent, CV-70 a Alcoi, CV-770 a la Vila Joiosa, CV-795 a Banyeres de Mariola i CV801-802 a Ibi, segons ha informat la Direcció General de Trànsit.

540x306 La gran majoria de les poblacions que han suspès les classes són de les comarques d'Alacant. / NATXO FRANCÉS / EFE La gran majoria de les poblacions que han suspès les classes són de les comarques d'Alacant. / NATXO FRANCÉS / EFE

El Centre de Coordinació de Emergències de la Generalitat Valenciana ha establert la situació d'emergència 1 a la xarxa viària de les comarques de l’Alcoià i el Comtat, i situació zero a la Vall d’Albaida, La Marina i l'Alt Vinalopó. L'Autoritat portuària de València ha decretat el tancament de l’activitat als ports de València, Sagunt i Gandia.

El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana ha decretat preemergència nivell vermell a l’interior de la demarcació de València i a l'interior i litoral nord de la d'Alacant per nevades. L'interior de Castelló i València i el litoral sud d'Alacant es troben en alerta taronja. La cota de neu se situa entre els 300 i 400 metres i augmentarà al llarg del dia fins els 600-800, segons les previsions de l’Agència Estatal de Meteorologia.