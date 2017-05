Una nova manifestació exigeix la connexió ferroviària Gandia-Dénia

Una nova manifestació va recórrer ahir els carrers de Dénia (la Marina Alta) per exigir al govern espanyol la construcció de la connexió ferroviària Gandia-Dénia. La realització d’aquest tram permetria completar la línia fèrria que recorre la costa valenciana, i que a hores d’ara es troba incompleta. Així mateix, també es va reclamar la realització de la connexió de les poblacions de les comarques de la Safor i la Marina Alta mitjançant un tren de rodalies.

La convocatòria va aconseguir reunir a dirigents de tots els partits amb representació a les Corts, tot i que no mitjançant els seus representants més destacats. De fet, cap conseller del govern valencià va acudir. En nom de l'executiu valencià hi va assistir el director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo Soler.

Entre els dirigents que sí van participar a la manifestació destaquen el president de les Corts, Enric Morera, el president del Partit Popular alacantí, José Císcar, el diputat de Ciutadans, Alexis Marí, la diputada socialista, Rosa Mustafá, o la diputada de Podem al Congrés, Àngela Ballester.

Enric Morera, qui va intervenir en l'acte, va defensar que la reivindicació del tren Gandia-Dénia és un "clam no només de dos comarques, sinó de tot el poble valencià, que vol que s'escolti clar i ras a Madrid, on tenen els diners i les competències per a executar la línia ferroviària".

El president de les Corts també va remarcar la necessitat d’una infraestructura que acabi amb "l’aïllament al qual estan condemnades dos comarques".

2,5 milions de persones

Les entitats convocant van aprovar un document on es destaca que a "l'eix que connecta València i Alacant per la costa viuen més de 2,5 milions de persones, i és on es concentra la majoria dels fluxos turístics tant d'origen espanyol com internacional".

Aprovació estudi informatiu amb les al·legacions

En el text es reclama "l’aprovació definitiva de l’estudi informatiu sobre el tren de la costa contemplant les al·legacions efectuades per la Generalitat i els ajuntaments afectats: tenint en compte la menor afectació possible sobre el medi ambient i garantint la seva viabilitat, és a dir, amb més estacions i més pròximes als municipis".

Així mateix, també s’exigeix "convocar la comissió de seguiment entre la Generalitat i el ministeri de Foment per tal de revisar i actualitzar el protocol subscrit, donant prioritat al tram en el qual no hi ha cap servei, que és el cas del Gandia-Dénia”.

Finalment es recorda que "l’antic ferrocarril de via estreta Alacant-Dénia és amb prou feines un tramvia lent, que no està electrificat en tots els trams, i que ara mateix a la Marina Alta tampoc circula per l’estat de deteriorament de les vies. Més al sud encara, el rodalies Alacant-Elx-Oriola-Múrcia segueix pendent de ser electrificat, té una freqüència insuficient i no està connectat amb una infraestructura fonamental com és l’aeroport Alacant-Elx, un dels principals d’Espanya".