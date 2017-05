61'6 milions d'euros per atraure els 1.300 investigadors valencians que van emigrar per la crisi

La Generalitat Valenciana invertirà a 61,6 milions d'euros entre 2017 i 2018 al Pla Gent - Generació Talent, un programa destinat a incentivar el retorn d'investigadors que van abandonar el País Valencià per la crisi econòmica.

L'administració autonòmica pretén atreure nou talent mitjançant l'oferta científica en universitats i centres d'investigació. Així ho ha explicat el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, qui ha assegurat que aquesta mesura és " la iniciativa més potent que ha desenvolupat mai l'administració autonòmica per incorporar el talent dels valencians i valencianes".

Amb aquestes mesures, es pretén revertir la situació provocada per la pèrdua de 1.300 investigadors que van abandonar el País Valencià entre 2011 i 2015 a causa de la crisi, una xifra que representa més del 10% del capital científic valencià.

El Pla Gent - Generació Talent preveu 14 actuacions que s'articulen al voltant de quatre eixos. El primer d'ells aborda l'excel·lència investigadora amb l'objectiu d'oferir una oportunitat de retorn a aquells que han emigrat durant els últims anys i atreure nous talents.

D'altra banda, el segon eix se centra en el suport als mateixos investigadors a través de mesures per impulsar la seva contractació per part de les universitats públiques i els centres d'investigació, i en la de doctors i doctores per al desenvolupament de projectes en empreses valencianes.

El tercer eix, el focus està posat en el suport al talent de joves amb titulació i en l'emprenedoria que inclourà ajudes directes a la investigació i el desenvolupament empresarial i a la creació d'empreses de base tecnològica.

Finalment, el quart eix se centra en el reforç del talent per a la inserció laboral dels joves a través de la seva formació en competències transversals com els idiomes o l'ús de les tecnologies de la informació.