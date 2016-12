El portaveu del PP de València considera que regalar nines als nens és "inapropiat"

El Partit Popular de València torna a estar en el focus de la polèmica. Concretament el seu portaveu, Eusebio Monzó, qui ahir va protagonitzar una sonada intervenció en el ple municipal a propòsit de la campanya ' Joguets per la igualtat' impulsada per la regidoria d'Igualtat. Una campanya que, segons va explicar la regidora Isa Lozano, "no tracta de dir quins joguets han de compar els pares sinó que invita a evitar el sexisme a l'hora de comprar" regals per als nens i nenes.

Enmig del debat del pressupost municipal de 2017, Monzó va aprofitar per carregar contra aquesta campanya per considerar que intenta imposar el criteri de l'equip de govern als pares que, a més, considera innecessària. Així es deprèn de les seves paraules. El portaveu del PP –i únic regidor que el partit no va donar de baixa– va retreure a Compromís: "".

El regidor popular va fer un al·legat a favor de la llibertat d'elecció de pares i mares i, en aquest sentit, Monzó va considerar " inadequat" que es regalin nines als nens. Eusebio Monzó, a més, va considerar innecessària la campanya en assegurar que en l'actualitat "hi ha igualtat entre homes i dones". "Els pares també juguem amb els nens", va afirmar.

"De quin segle són aquestes declaracions?"

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha valorat aquest divendres la intervenció de Monzó sobre la quals ha dit que les seves paraules sí són "inadequades" i no regalar nines als nens.

La també consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives –que ha impulsat la campanya 'El joguet no té gènere' aquesta Nadal– ha retret l'actitud del dirigent del PP: "El que a mi em sembla inadequat és que un càrrec públic digui una cosa d'aquestes", ha assenyalat Oltra, qui s'ha preguntat: "De quin segle és això?". "Quan he llegit el titular he pensat que seria de l'època de Cánovas del Castillo, però no, és d'ahir", ha ironitzat.

540x306 Mónica Oltra, en la roda de premsa de presentació de la campanya 'El joguet no té gènere'. / GENERALITAT VALENCIANA Mónica Oltra, en la roda de premsa de presentació de la campanya 'El joguet no té gènere'. / GENERALITAT VALENCIANA

"Com és possible que un càrrec publio sigui tan aliè a la necessitat de construir una societat igualitària entre homes i dones?", ha plantejat Oltra, qui ha afegit: "Com és possible que no sàpiga que el joc no solament és un element de diversió per als nens, sinó que conforma tot un procés cognitiu de desenvolupament i educatiu que converteix a un nen o una nena en una persona adulta que haurà interioritzat o no les relacions igualitàries".

Oltra, qui ha dit que ella jugava molt amb mecanos, ha indicat que els seus fills –té dos nens– en alguna ocasió li van demanar com a regal de Reis nines. Al seu judici, " està bé que els nens també cuidin de les nines i aprenguin a interioritzar això".

Al seu judici, "la qual cosa hauríem de traslladar al PP és que la lluita per la igualtat d'homes i dones i per eradicar la violència masclista comença des de petits i comença per que un càrrec públic no digui que és inadequat que un nen jugui amb una nina".

" No se m'ocorre gens mes apropiat que un nen i una nena juguin amb una nina i aprenguin del que és cuidar uns a uns altres", perquè "societats humanes es poden imaginar de moltes maneres, però no hi ha cap que sobrevisqui sense persones que cuiden a persones".