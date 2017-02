Els alcaldes de les principals ciutats espanyoles se citen a València per reclamar a l'Estat un finançament local just

Alcaldes i regidors de grans ciutats espanyoles es reuneixen aquest dijous i divendres al Palau de Congressos de València en les jornades municipalistes, de les quals sortirà la Declaració de València per un finançament local "just".

Segons consta en el programa, l'alcalde de València, Joan Ribó, inaugurarà la trobada aquest dijous a les 16.45 hores acompanyat pel conseller d'Hisenda de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler. Hi haurà una conferència inaugural sobre 'Autonomia financera local en un nou context constitucional' impartida pel catedràtic de Dret Administratiu Francisco Velasco.

Posteriorment, a les 18.30 hores la taula rodona sobre el finançament local i les propostes de reforma comptarà amb la participació de l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena; l'alcalde de la Corunya, Xulio Ferreiro; l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater; l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, i el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello.

Ja el divendres, a les 9.30 hores, es desenvoluparan tres taules de debat simultànies, una sobre l'actualització d'impostos municipals a les circumstàncies actuals, que estarà presidida per l'alcalde de Valladolid, Oscar Puente; una segona sobre transferències de l'Estat i les comunitats, presidida per l'alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre; i una tercera sobre la regla de la despesa, pla d'ajust i destinació del romanent de tresoreria, presidida per l'alcalde de Saragossa, Pedro Santisteve.

A les 11.30 està prevista la intervenció del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i a les 12 se celebrarà un ple amb les conclusions de les tres taules, que conclourà amb la signatura de la batejada com a Declaració de València. La clausura serà a càrrec per part de Joan Ribó i la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra.