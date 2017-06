La jutge rebutja els recursos i arxiva la investigació de l'accident del metro de València

El jutjat d'instrucció 21 de València ha rebutjat els recursos interposats per la fiscalia i per tres acusacions particulars i ha confirmat el sobreseïment que va dictar el 25 de maig de la investigació de l'accident de metro ocorregut a València el 3 de juliol del 2006 en el qual van morir 43 persones i en van resultar ferides 47.

La magistrada defensa que no hi ha responsables penals del sinistre i subratlla la validesa dels informes pericials incorporats al procediment judicial, en els quals es descarta que el descarrilament del tren a la corba prèvia a l'estació de Jesús, quan circulava a 80 quilòmetres per hora en un tram amb velocitat limitada a 40, tingués lloc per una fallada al vagó o a la via.

Acusa la fiscalia de "falta de rigor" i d'utilitzar "dades errònies"

La jutge rebutja la petició del ministeri públic perquè es practiquin noves proves pericials sobre aspectes que afirma que ja han sigut analitzats, i retreu una suposada "falta de rigor" de la fiscal per utilitzar "dades errònies" per desacreditar el primer pèrit judicial per estar investigat en la causa que analitza l'accident d'un tren Alvia a Santiago de Compostel·la, i també un dels experts de l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària.

Sobre el pèrit judicial, la titular d'instrucció del jutjat número 21 afirma que la seva condició d'investigat en aquell procediment, en el qual encara no havia prestat declaració, està recorreguda i "no afecta gens la solidesa dels seus informes". La jutge també afegeix que, en contra del que sosté la fiscal, la imputació del pèrit no és una circumstància sobrevinguda, ja que ho va estar el 2014 i, aleshores, l'Audiència Provincial de València va rebutjar que aquest fet fos motiu suficient per recusar-lo.

Segons la resolució judicial, els informes d'aquest pèrit se centren en l'anàlisi de vies, vagó, balises, frens, descarrilaments previs de la unitat sinistrada i finestres, elements que "no tenen a veure res amb una correcta o incorrecta anàlisi de riscos en un revolt" a l'accident a Santiago de Compostel·la.

"Difícilment es poden posar en entredit els informes que el pèrit judicial va elaborar molts anys abans que adquirís la condició d'investigat, i més quan el contingut d'aquests informes no té a res veure amb les causes que han motivat aquesta condició", assenyala la jutge, per a qui "tampoc hi ha motius per dubtar" de l'informe que va fer el perit després de la reobertura del procediment.

S'han estudiat "múltiples proves"

La instructora explica que les valoracions d'aquest pèrit són una de les múltiples proves que ha valorat per decidir l'arxiu del procediment. "A més dels del primer pèrit judicial, consten quatre informes emesos per la Inspecció de Treball i l'Invassat, dos informes de l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària, dos informes pericials de comportament dinàmic del material mòbil, un informe pericial del departament d'Investigació de la fabricant de la unitat, la mercantil CAF, un informe pericial aportat per una part personada i un informe tècnic policial".

La jutge manté el rebuig a la nova petició de la fiscal perquè sis pèrits emetin un altre informe d'aspectes sobre els quals ja s'han pronunciat els experts de l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF). Recorda que el ministeri públic, que ara dubta de "l'objectivitat" i "imparcialitat" dels pèrits de l'AESF, va ser el que en dues ocasions va triar aquesta entitat perquè fes les anàlisis.