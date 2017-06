El secretari general de Joves Socialistes d'Elx, a presó per possessió de pornografia infantil

El secretari general de l'agrupació Joves Socialistes d'Elx (Baix Vinalopó), Alejandro Díaz Chaves, ha ingressat a la presó provisional per la possessió de vídeos d'adults mantenint sexe amb menors, en alguns casos nadons. Els agents van descobrir en diversos dispositius informàtics del detingut, imatges explícites d'abusos a nens comesos per adults que hauria rebut i compartit a través de xarxes socials.

Fonts de la investigació han confirmat a l'agència EFE que a Díaz Chaves, que fa unes setmanes va ser elegit president del nou Consell de la Joventut d'Elx, se li atribueixen els presumptes delictes de tinença i difusió de pornografia infantil.

El dirigent dels joves socialistes il·licitants va ser detingut dijous passat a la vivenda on resideix en una operació efectuada per agents especialitzats en la investigació de delictes tecnològics de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Naciona (UDEF) d'Alacant.

El polític, que té 27 anys, va ser arrestat i va passar dissabte a disposició del jutjat d'instrucció d'Elx que va ordenar el seu ingrés a la presó provisional. La investigació, que continua oberta i en la qual no es descarten més detencions, es va iniciar fa uns mesos per agents especialitzats en la comissió de delictes per internet de Madrid i va ser derivada amb posterioritat a la comissaria provincial d'Alacant.

Expulsió de Joves Socialistes del País Valencià

En un comunicat, la comissió executiva nacional de Joves Socialistes del País Valencià (JSPV) ha informat que ha suspès avui de militància a Díaz Chaves arran de "les informacions a les quals ha tingut accés l'organització juvenil després de la seva detenció". Així mateix, "Joves Socialistes ha iniciat els tràmits per procedir a l'expulsió immediata de Díaz de l'associació juvenil".