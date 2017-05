Els socialistes valencians trien líder federal amb el perill d'afeblir la figura de Ximo Puig

Els socialistes valencians viuran avui diumenge una jornada ben farcida de neguits. Per un costat, escullen el seu líder federal entre Susana Díaz, Pedro Sánchez i Patxi López. Per un altre, malden perquè aquesta elecció no inestabilitzi la federació valenciana.

Tot i que el lideratge de Ximo Puig no ha estat qüestionat, l'oposició del cap del Consell a Pedro Sánchez suposa una amenaça potencial que mereix ser considerada. Així ho van demostrar les crítiques que el polític morellà va rebre per part d'algunes agrupacions locals pel seu paper durant la crisi del partit que va desembocar en la dimissió de Sánchez. Avui, una victòria clara del dirigent madrileny a terres valencianes com la que es va produir durant la recollida d'avals debilitaria la figura del president valencià, que hauria optat per un candidat diferent al preferit per la seva militància. El vertader conflicte tindria lloc però, si Sánchez, a més de al País Valencià, s'imposa en el conjunt del PSOE.

L'escrutini s'iniciarà aquesta nit a les 21h i el resultat es coneixerà al voltant de les 23.30h. En eixe moment sabrem si Puig respira tranquil amb l'elecció de la presidenta andalusa, o si al cap del Consell li espera una difícil convivència amb el seu nou secretari general.