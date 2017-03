La no elecció de tres membres del Consell Jurídic Consultiu tensa l'acord del Botànic

260x366 El portaveu de Podem, Antonio Montiel El portaveu de Podem, Antonio Montiel

La decisió de PSPV i Compromís d’ajornar l’elecció de tres membres vacants del Consell Jurídic Consultiu en contra de l'opinió de Podem ha provocat una important tensió entre les forces de l'acord del Botànic. El motiu de la decisió de socialistes i valencianistes ha estat que les tres persones escollides eren homes, una situació que topa amb el reglament de paritat de la cambra i que crida més l'atenció tenint en compte que l'elecció s'anava a produir el 8 de març, Dia Internacional de la Dona.

Antonio Montiel ha subratllat que ara fa 3 mesos PSPV i Compromís van nomenar "de manera unilateral" els tres membres d'aquest organisme "sense pactar una reforma completa i paritària". "Ara no poden trencar de forma unilateral un acord que ha estat difícil d'aconseguir" i que inclou el Partit Popular i Ciutadans, ha remarcat Montiel.

En aquest sentit, el portaveu de Podem ha avançat que la seva formació presentarà una proposició no de llei perquè a partir d'ara tots els membres del Consell Jurídic Consultiu siguin escollits per les Corts i s'elimini la quota del Consell "tal com estableix el punt 27 de l'acord del Botànic".