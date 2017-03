La tenacitat aplana la primera victòria del València Bàsquet a la final de l'Eurocup

El València Basket va canviar la seva habitual inspiració per tenacitat i la seva alegria per duresa mental per a superar els seus nervis i a un valent però efervescent Unicaja en el primer partit de la final de l' Eurocup, en el qual Bojan Dubljevic va ser l'encarregat de rematar al conjunt malagueny.

Sense la pressió de ser favorit, l'equip andalús va dominar la primera part però no va poder trencar el partit. Va aguantar els dos primers intents de remuntada locals però en la meitat del tercer quart va començar a perdre consistència i es va veure desbordat pel fons d'armari local. Will Thomas, Romain Sato i Pierre Oriola van inclinar la balança a favor dels taronja quan es van unir a Dubljevic.

A Màlaga serà més difícil

Pedro Martínez, entrenador del València Basket, va atribuir al "caràcter" del seu equip el triomf, i va augurar que el partit del divendres en el Martín Carpena serà "encara més difícil".

"Ha estat un partit molt dur, hem passat moments molt complicats, l'Unicaja ha jugat excel·lent i per moments ens ha dominat. Amb una demostració de caràcter ens hem agafat al partit, i després ens hem posat per davant", va assenyalar Martínez.