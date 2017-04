L'esquerra i el nacionalisme valencià es manifesten per exigir un tracte just

La reivindicació d’un finançament just i d’unes inversions que s’adeqüen al pes poblacional del valencians en el conjunt de l’estat ha estat l’eix de la manifestació que Acció Cultural convoca amb motiu de la commemoració del 25 d’abril, i que enguany ha aplegat a uns milers de persones pels carrers de València. L’efemèride recorda la data de la Batalla d’Almansa de l’any 1707, una contesa que va propiciar la derrota del bàndol austriacista a la Guerra de Successió i l'abolició dels Furs i les llibertats dels valencians. La manifestació ha tancat una jornada que s'ha iniciat pel matí amb una festa per reivindicar l’inici de les emissions de la radiotelevisió valenciana i la reciprocitat amb TV3 i IB3

L’exigència “d’un tracte just” per part del govern central s’ha convertit durant els últims mesos en l’epicentre de la política valenciana. La majoria dels partits, cal tenir en compte la calculada equidistància de PP i Ciutadans, dues formacions que no desitgen incomodar les seves direccions a Madrid; aspiren a què aquesta reivindicació sigui assumida per la major part de la societat i, així, poder canviar el model de finançament i augmentar les inversions que arriben procedents dels pressupostos generals de l’estat. És per això, que en la capçalera de la manifestació hi eren representants de tots els partits de l'esquerra i el nacionalisme valencià: PSPV, Compromís, Podem i Esquerra Unida, així com dels sindicats UGT, CC.OO. i la Intersindical Valenciana. També hi eren a la protesta els dirigents independentistes d'Esquerra Republicana del País Valencià i la CUP.

Fer fora el PP

A hores d’ara, la principal incògnita recau en les possibilitats que aquesta “pressió” modifiqui la gestió del govern de Rajoy i quines accions han de vehicular aquesta exigència. Per al portaveu de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, “només hi ha una forma d’aconseguir un tracte just per als valencians, i és fer fora el PP. Per això nosaltres estem disposats a donar suport a una nova moció de censura que persegueixi aquest objectiu. Hem d’assumir que amb majoria absoluta o sense, el Partit Popular difícilment variarà la seva política”.

Baldoví tan sols ha advertit una possible escletxa en el posicionament dels conservadors, i és que el Partit Popular “ja està adonant-se que aquest maltractament dels valencians els penalitzarà electoralment. Això es deu a què una part significativa del poble valencià comença a ser conscient del tracte injust que rep”.

Desconfiança de la via de la negociació

Més escèptic s'ha mostrat el portaveu d’Esquerra Republicana del País Valencià, Josep Barberà, qui ha assenyalat que “no creiem que l’estat espanyol canviï. Allò que cal és que la societat valenciana sigui conscient de l’espoli que pateix”.

Una opinió semblant a l’expressada per Barberà és la que ha manifestat el portaveu de l’esquerra independentista i la CUP al País Valencià, Josep Villarroya, qui ha afirmat que “la via de la negociació és un camí ja explorat i que s’ha demostrat un cul de sac. L’estat espanyol no permet una reforma i l’única eixida és la ruptura”.