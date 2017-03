La transsexualitat deixa ser una malaltia al País Valencià

Les Corts Valencianes han aprovat aquest dijous la llei de transsexualitat amb el suport de PSPV, Compromís, Podem i Ciutadans. El Partit Popular ha votat en contra perquè considera que la legislació "es queda curta", té "deficiències" i s’oposa a la norma estatal. La llei deixa de considerar la transsexualitat una patologia o un trastorn per convertir-la en una expressió de la diversitat humana.

La nova norma contempla que les persones transsexuals rebin per part de l’administració valenciana una atenció “integral i adequada” a les seves necessitats mèdiques, psicològiques, jurídiques, educatives, socials, laborals i culturals que “permetin el desenvolupament de la seva expressió de gènere”. Al mateix temps, la llei prohibeix la pràctica de teràpies d'aversió i conversió dirigides a modificar la identitat de les persones transsexuals".

La norma cobrirà processos de transició de gènere

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha reivindicat que “gràcies a la nova legislació”, la sanitat pública cobreixi les despeses en els processos de transició de gènere i que les escoles "eduquin en la diversitat i no en l'odi”.

Per la seva banda, la diputada de Podem, Cristina Cabedo, ha assegurat que aquesta norma té "un fort impacte en el col·lectiu transsexual i en totes les persones que creiem que el gènere no ens pot condicionar". Cabedo també ha destacat que la llei inclou una referència explícita a les persones que han patit discriminació per ser transsexuals, i que amplia la cartera de serveis incloent l'implant de pròtesis mamàries.

Acabar amb l'assetjament laboral i escolar

La diputada de Ciutadans, Mercedes Ventura, ha destacat que amb la nova llei "es posa fre a la marginació consentida pels governs”, i ha subratllat que cal acabar amb “l'assetjament laboral i escolar, i amb la violència física i econòmica. Hem de posar fi a la normalització i eliminació d'estereotips i conductes homòfobes perquè tots som diversos i tots som únics".

Contrària a la legislació estatal

Per la seva banda, la diputada del PP, María Bernal, ha assenyalat que la norma "es queda curta" perquè "presenta unes deficiències que ni els propis lletrats que assessoren al Consell han pogut sostenir". Bernal també ha assegurat que la llei "està a mig fer i va en contra” de normes estatals.

"El PP és favorable a una legislació que aposti per la llibertat i per garantir els drets de les persones transsexuals", ha destacat la diputada del PP, que ha defensat que la norma no resol problemes reals. "No han volgut que aquesta llei surti endavant per unanimitat, sinó que el PP votés que no; no els ha interessat una foto de tots els grups votant aquesta norma", ha asseverat Bernal.