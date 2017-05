El 93% dels treballadors de la Generalitat entenen el valencià, el 57% el parlen i el 46% l'escriuen

L'enquesta sobre l'ús del valencià en l'administració de la Generalitat que ha presentat avui la conselleria d'Educació revela que el 93% dels treballadors de l'administració valenciana entenen el valencià, el 57% el saben parlar i el 46% el saben escriure. Així mateix, el 87,4% del personal de la Generalitat disposa d'acreditació en coneixements del valencià i el 92,7% dels enquestats han assistit a cursos.

Segons el director general de política lingüística, Rubén Trenzano, cal destacar "l'actitud dels treballadors i, en aquest cas, el 62% dels enquestats pensen que el valencià s'utilitzarà més. També hi ha una significativa majoria qualificada de personal de l'administració pública amb prou competència en valencià per iniciar una nova etapa d'aprofundiment en els serveis que la Generalitat pot oferir als ciutadans per garantir els seus drets lingüístics".

Pla d'acompanyament lingüístic per al personal de l'administració

Per augmentar la competència lingüística dels treballadors, la conselleria ha dissenyat el pla d'acompanyament lingüístic per al personal de l'administració de la Generalitat, que inclou mesures per garantir l'aplicació progressiva del decret d'usos institucionals i administratius, aprovat recentment pel Consell i publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i que entrarà en vigor el 23 de novembre de 2017, dia en què es compliran 34 anys de la llei d'ús i ensenyament del valencià (LUEV).

La finalitat d'aquest pla és l'increment progressiu de l'autonomia lingüística en valencià del personal de la Generalitat. L'assoliment d'aquesta autonomia hauria de redundar en l'equilibri de competències lingüístiques en les dues llengües oficials i, consegüentment, en l'increment dels àmbits d'ús del valencià.

El pla està format per 5 línies estratègiques que s'implementaran mitjançant una sèrie d'accions: es crearà un servei de documentació institucional i administrativa, s'ampliarà la formació lingüística i tècnica, es crearan eines d'atenció lingüística, s'establirà assessorament lingüístic personalitzat i s'actualitzarà el programa informàtic de traducció conegut com a SALT.