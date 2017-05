El govern valencià no recuperarà al model d'ensenyament de llengües del PP

La vicepresidenta del govern valencià, Mónica Oltra, ha subratllat que l a suspensió cautelar per part del Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJ) del decret de plurilingüisme educatiu no modificarà el termini d'admissió de l'alumnat i que el procés de matriculació continuarà amb total normalitat.

Oltra s'ha mostrat confiada en el recurs que prepara l'advocacia de la Generalitat Valenciana i ha defensat que, segons la jurisprudència del Tribunal Suprem, per aplicar mesures cautelars ha d'existir un dany irreparable i que, en aquest cas, l'inici del decret educatiu tan sols afecta l'any vinent els nens d'infantil de 3 anys, una etapa en la qual la vicepresidenta del Consell ha destacat que l'escolarització no és obligatòria.

Per a la portaveu del govern valencià, si l'objecte del recurs interposat per la Diputació d'Alacant és l'acreditació lingüística dels diferents programes educatius, aquesta no es començarà a aplicar fins al 2024, "temps suficient perquè el TSJ es pronuncii sobre el fons de l'assumpte".



En aquest sentit ha considerat que amb la suspensió cautelar el TSJ ha aplicat un "excés de prudència" i ha assenyalat que tots els centres podran certificar els nivells lingüístics, hagin escollit el programa educatiu que hagin escollit.



En ser preguntada sobre si la Generalitat Valenciana té previst un pla alternatiu si el decret continua suspès cautelarment, Oltra ha dit que malgrat que es mantingui la suspensió "no hi ha pla B" perquè s'aplicarà el projecte lingüístic del centre, i això suposa "no tornar a l'antic projecte del govern del PP".