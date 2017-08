ANC: “Hi ha acord per aprovar la llei de transitorietat abans de l’1-O”

A mesura que s’acosta la data clau de l’1 d’octubre, la idea d’aprovar la llei de transitorietat abans del referèndum és la que genera més consens entre els actors independentistes. En conversa amb l’ARA, el president de l’ANC, Jordi Sànchez, va assegurar ahir que hi ha un “acord polític” entre els actors independentistes sobre l’aprovació, per separat, de la llei del referèndum i la de transitorietat. La que ha d’emparar la votació serà abans de l’11 de setembre -en el ple dels dies 6 i 7, tal com està previst-, i la que ha de donar cobertura legal a la transició cap al nou estat, abans de l’1-O. “Les opcions obertes són tàctiques i no estratègiques”, va matisar Sànchez respecte a l’eina parlamentària que es faci servir per aprovar-la. I si l’actuació de l’Estat impedeix d’alguna manera que s’aprovi abans del referèndum, Sànchez afirma que es mantindrà l’acord polític.

Un cop superats alguns entrebancs dels preparatius de la votació, el debat sobre la llei de transitorietat era una de les poques desavinences que mantenien JxSí i els anticapitalistes. La tesi d’aprovar la norma abans de l’1-O -amb un apartat al preàmbul que especifiqués que només entraria en vigor en cas de victòria del sí- era compartit per ERC i generava dubtes en certs sectors del PDECat, que hi veien una mena de declaració d’independència prematura. La CUP argumentava que amb l’aprovació de la llei, que estipula la declaració d’independència en 48 hores, es tancava la possibilitat que una interpretació a la baixa d’una hipotètica victòria del sí a l’1-O fes recular la determinació del Govern d’aplicar el resultat. El diputat Benet Salellas va arribar a dir que iniciarien els tràmits parlamentaris de la llei si no es resolia el desacord entre els socis de JxSí. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el president d’Òmnium, Jordi Cuixart va qualificar de “fonamental” que la norma ja estigui aprovada quan els catalans vagin a les urnes.

50.000 inscrits a la Diada

Tot i la “mobilització permanent” que les entitats han reclamat per plantar cara als embats de l’Estat, Cuixart va fer ahir una crida a la calma. “No es pot posar la bena abans de la ferida”, va destacar, i va instar el govern espanyol a explicar com aturarà l’1-O. El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, ja va descartar dimarts la via de l’article 155. Tan bon punt hi hagi moviments, aleshores sí, “hi haurà totes les mobilitzacions que facin falta”.

De moment l’única prevista és la de la Diada, per a la qual ja hi ha 50.000 inscrits i un miler d’autocars que baixaran a Barcelona. El president de l’ANC es va mostrar confiat que serà un “dia històric” en què es “desbordarà” la capital catalana. Sànchez va explicar que a les 17.14 hores es desplegaran unes lones entre el carrer Aragó i el passeig de Gràcia i es produirà un “esclat de color” al centre de la ciutat.