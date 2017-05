ANC i Òmnium garanteixen una mobilització permanent de "desenes de milers de persones" si l’Estat impedeix el referèndum

La història del Procés no es pot entendre sense el paper de les entitats sobiranistes, en especial de l’ ANC i d’ Òmnium Cultural. En la Diada del 2012, l’Assemblea va desbordar les seves expectatives amb una manifestació multitudinària en favor del dret a decidir que, des d’aleshores, ha seguit any rere any, i que aquest 2017 –com el 2015– s’enfocarà en clau plebiscitària. Els presidents de les dues entitats, Jordi Sànchez (ANC) i Jordi Cuixart (Òmnium) s’han mostrat convençuts aquest dilluns que el paper de la mobilització ciutadana no s’acabarà enguany amb la manifestació de l’Onze de Setembre, i si l’Estat impedeix el referèndum, la mobilització al carrer serà permanent. "Des de l’ANC estem convençuts que hi haurà desenes de milers de ciutadans que sortiran al carrer fins que es desbloquegi la situació", ha apuntat Sànchez.

En una entrevista a TV3, el president de l’Assemblea ha indicat a la ciutadania que "tothom" té una part de responsabilitat perquè el Procés culmini amb èxit, i Cuixart ha afegit que "el que està en joc és la democràcia". El president d’Òmnium ha reconegut que l’Estat té els instruments necessaris per evitar que es faci un referèndum a Catalunya, però ha destacat que en altres èpoques històriques els catalans han demostrat que, amb "unitat", tot era possible.