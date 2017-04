L'exministre britànic Jack Straw diu que vincular Gibraltar amb les Malvines és un "absurd patrioterisme del XIX"

Sensatesa i sentit comú és la recepta de l’exministre britànic d’Exteriors, Jack Straw, davant de "l’absurd i pudent patrioterisme exaltat del segle XIX" exhibit aquest diumenge per l’exlíder conservador britànic i membre de la Casa dels Lords, Michael Howard, a propòsit de Gibraltar. Howard va insinuar que la Gran Bretanya podria anar a la guerra, com ho va fer amb les illes Malvines, per defensar els interessos britànics al Penyal.

En una entrevista a la BBC Radio 4 aquest matí, l'exministre Jack Straw, que no va dubtar d'anar a la guerra en suport dels Estats Units en el moment de la invasió de l'Iraq l'any 2003, ha dit que "és poc probable" que Gibraltar sigui un aspecte clau de les negociacions del Brexit. I ha recordat els molts interessos que té Espanya al Regne Unit: " Té un superàvit comercial enorme, tant de béns com de serveis, que no posarà en risc per una declaració sobre Gibraltar". El turisme britànic és la principal font d'ingressos de la primera indústria de l'Estat.

Quant a l'agressivitat verbal de Howard, Straw s'ha mostrat realista: "Aquest 2017-2018 no té res a veure amb el 1851, quan Palmerston ['premier' britànic] va enviar vaixells de guerra per bombardejar el Pireu perquè els grecs no complien amb una sol·licitud d'indemnització d'un britànic, nascut a Gibraltar, per cert, quan va veure com era rebutjada una compensació per les pèrdues que va tenir després que casa seva fos saquejada. Aquests dies han quedat enrere."

En declaracions a Sky News, Howard ha assegurat aquest diumenge que "el govern serà al costat de Gibraltar". A continuació ha afirmat: "Aquesta setmana fa just 35 anys que una altra primera ministra va enviar una força de xoc a l’altra banda del món per defensar la llibertat d’un altre petit grup de britànics contra un altre país de parla hispana. Estic absolutament convençut que la nostra 'premier' mostrarà la mateixa resolució". L’aniversari de l'inici del conflicte es va complir aquest diumenge, i Howard feia referencia a Margaret Thatcher.

Alfonso Dastis, ministre d'Exteriors espanyol, amb no poca ironia, ha demanat aquest matí calma des de Madrid, i ha afirmat: "El govern espanyol està una mica sorprès pel to que s'ha generat a la Gran Bretanya. En aquest tema la tradicional flegma britànica brilla una mica per la seva absència".

Aquest dilluns, però, lord Howard, un tradicional euròfob del conservadorisme britànic, ha tornat a parlar i ha refusat les crítiques laboristes, i també les del partit liberaldemòcrata, sobre la seva referència a les Malvines. En declaracions a Channel 4 s'ha ratificat en la conveniència de la referència a les Malvines i ha emprat un tot dur contra la Unió Europea: " Crec que la Unió ha estat mal aconsellada a l'hora d'inserir aquesta referència a Gibraltar en el seu esborrany de negociació del Brexit i, ja que ho ha fet, no puc veure res de dolent a recordar-los quina classe de gent som." I refermant-se en el seu to original, Lord Howard ha reblat: "La primera ministra hauria de mostrar, i estic segur que ho farà, la mateixa determinació en la defensa dels interessos de Gibraltar que Margaret Thatcher va tenir en la dels interessos dels habitants de les Malvines. És la Unió Europea, la que ha començat tot això al fer aquesta referència a Gibraltar".

El cert, però, és que la veu de Howard no ha estat l'única a demanar fermesa sobre Gibraltar a Londres. En una carta publicada diumenge al 'Sunday Telegraph', Lord Tebbit, exministre de comerç de Margaret Thatcher, escrivia: "Si jo fos primer ministre faria que a Madrid sabessin que estic pensant a convidar a Londres els líders independentistes catalans o que m'estic plantejant portar el seu cas a les Nacions Unides . El govern espanyol ha de saber que està jugant amb foc".

D'altra banda, sense utilitzar cap dels seus habituals estirabots, Boris Johnson, el responsable del Foreign Office, aquest dilluns al matí s'ha limitat a recordar quina és la política britànica habitual en relació amb qualsevol territori d'ultramar sota la tutela de Londres. "Crec que la posició del Govern és molt, molt clara. La sobirania de Gibraltar no ha canviat i no canviarà sense el suport i l'exprés i consentiment del poble de Gibraltar i del Regne Unit".

La proposta feta des de Brussel·les per negociar amb el Regne Unit la seva sortida de la UE és a l'origen de la polèmica. Divendres, el president del Consell, Donald Tusk, en va mostrar l'esborrany, que inclou una clàusula de vet a favor d’Espanya sobre qualsevol acord que afecti l'estatus de Gibraltar.