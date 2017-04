Parlon defensa Pedro Sánchez com el candidat de la "democràcia" al PSOE

L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha demanat aquest dimarts el vot per Pedro Sánchez assenyalant-lo com el candidat de la "democràcia" al PSOE. "Els seguidors de Pedro Sánchez no som radicals ni extremistes, som radicalment democràtics", ha dit, deixant clar que no es pot repetir a Ferraz "un cop d'estat al secretari general escollit per la militància". "Ni tampoc que un comitè federal decideixi, sense consultar a la militància, que es fa una abstenció [a la investidura de Mariano Rajoy] apel·lant a un mal menor", ha afegit, entre grans aplaudiments, a l'acte de presentació de la plataforma de suport a Sánchez al Baix Llobregat.

Parlon ha estat molt contundent en la seva crítica contra un PSOE que veu còmplice del PP, que representa "les retallades, els desnonaments, el patiment". "No ens ha de fer por a explorar fins al final pactes amb l'esquerra", ha afirmat Parlon, si bé també ha responsabilitzat Podem del fracàs d'un govern del canvi a Espanya. L'alcaldessa ha criticat, a més, que la formació lila fa "política de plató, d'aparador, de l'espectacle". Sánchez ha matisat darrerament la seva aposta pels pactes amb la formació lila.

L'acte, que ha reunit més de 200 persones a Cornellà de Llobregat, ha estat una demostració de la força que Sánchez té entre la militància del PSC. A part de Parlon, hi han participat l'alcalde de Viladecans i coordinador de la campanya de l'ex secretari general a Catalunya, Carlos Ruiz, i la seva homòloga a l'estat, la diputada asturiana Adriana Lastra. La presentació ha anat a càrrec del primer secretari del PSC al Baix Llobregat, Antoni Poveda, que manté la neutralitat a les primàries.

Ruiz, que ha assenyalat Sánchez com l'únic candidat que pot fer que els socialistes tornin a tenir "credibilitat" a ulls dels votants, també ha renegat de l'abstenció del PSOE a la investidura del president espanyol -en la qual el PSC va votar 'no', com defensava Sánchez-: "Hem vist com l'autobús del canvi passava per davant nostre [...] però ara tenim l'oportunitat de pujar-hi".

Lastra ha afegit que en aquestes primàries el PSOE es juga tornar a ser "primera força" a Espanya, una força -ha insistit- " allunyada de la dreta". "No tenim a veure amb la dreta del país", ha dit, i ha assegurat que si no guanya Sánchez el PSOE "continuarà sent un partit en terra de ningú". En la mateixa línia que Ruiz, la diputada asturiana ha afirmat que l'únic projecte "creïble i coherent" per al partit és el que proposa l'exsecretari general, l'únic dels tres precandidats. Convençuda que el suport majoritari de la militància serà per Sánchez, ha sentenciat que, si el procés és "net", res impedirà que torni a ser escollit líder a Ferraz.

L'acte ha tingut lloc el mateix dia en què Sánchez ha formalitzat la seva precandidatura per liderar el PSOE. I ho ha fet amb un missatge molt clar: les primàries són una cursa entre ell i Susana Díaz. L'equip de l'ex secretari general ha insistit que aquest 21 de maig el socialisme decideix només entre dos projectes de partit, el de Sánchez i el de Susana Díaz, i ha acusat Patxi López de no tenir "projecte polític". "Tothom sap que aquestes primàries són cosa de dos, i Patxi López, també", ha afirmat Lastra, que aquest matí era a Ferraz. Lastra ha definit la victòria de Sánchez com "un acte de justícia", i ha llançat un missatge als militants: "El 21 de maig, el vot de Felipe González val igual que el meu".

Iceta es manté al marge

Mentre que els dirigents del PSC es van posicionant mica en mica a favor d'un o altre candidat, el primer secretari, Miquel Iceta, insisteix que el partit és i serà neutral a les primàries. Un missatge que ha refermat aquest matí en una entrevista a Catalunya Ràdio. Fent gala de l' equidistància que està practicant amb Sánchez, Díaz i López des de fa setmanes, el líder dels socialistes catalans ha tingut paraules amables pels tres potencials líders a Ferraz.

Així, ha definit definit l'exlehendakari com "un home de govern, sobri", que compta amb "la solidesa del socialisme basc, que ha patit molt però s'ha forjat en la dificultat". De Sánchez n'ha valorat tant el " carisma" com el fet que lluités "fins al darrer moment per una alternativa al govern del PP". Una posició que que el PSC va defensar fins al final i que va ser el desencadenant de la pitjor crisi de la seva història amb el PSOE -tancada més de quatre mesos després amb un acord bilateral.

Pel què 'baronessa', Iceta l'ha definit com una "dona de govern" i una " persona abassegadora": "Té una gran ambició política, unes ganes enormes de dirigir el PSOE, i representa una visió més tradicional i canònica del que ha estat el PSOE. Mira amb més distància les aliances d'esquerres", ha afegit. Malgrat que ha rebutjat un cop més posicionar-se, Iceta ha recordat que és "partidari dels pactes d'esquerres". Això sí, ha matisat que "en el moment de triar líder compten moltes coses".