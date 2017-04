Ada Colau denuncia la "deixadesa" de l'Estat amb Catalunya i l'acusa de "donar-la per perduda"

L' alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciat aquest diumenge la "deixadesa" de l'Estat amb Catalunya en matèria d'inversions però també a nivell polític. "És com si hagués donat per perduda Catalunya, és a dir, 'com que jo no trauré rèdit electoral a Catalunya, la trec de les meves prioritats i ni tan sols compleixo amb les meves funcions mínimes obligatòries'", ha apuntat.

Colau ha dit això en una entrevista al diari 'El Punt Avui', on també s'ha mostrat decebuda amb l'Estat perquè "no està complint amb les seves funcions mínimes a Catalunya".

L'alcaldessa de Barcelona es defensa de les acusacions habituals que els comuns són ambigus en relació al debat amb la independència: "A diferència de CiU i ERC, que deien que el referèndum era una pantalla passada i que van convocar unes eleccions plebiscitàries per desconnectar en 18 mesos, nosaltres sempre hem dit que s'ha de fer un referèndum". "Ara, el referèndum ha de ser de veritat", ha afegit.

Respecte la polèmica amb la retirada de la candidatura d' Albano Dante Fachin (la llista oficial de Podem Catalunya), l'alcadessa ha dit: "Tirem endavant, insisteixo, amb unes regles de joc que hem acordat entre tots. Ens hem de recordar a nosaltres mateixos que la ciutadania està molt farta de picabaralles i hem de prioritzar que aquest espai nou pugui néixer de manera il·lusionant i més àmplia possible, però tampoc es pot aturar".