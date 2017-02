Adeu a Alonso, el ministre més fidel de Zapatero

El socialista José Antonio Alonso (Lleó, 1960), exministre de l’Interior i de Defensa, va morir ahir als 56 anys a Madrid arran d’un càncer de pulmó. Fill d’un perruquer de barri, amb 25 anys va convertir-se en un dels jutges més joves de l’Estat i va arribar a presidir l’associació Jutges per la Democràcia. El 2004 va aterrar a la política de la mà del seu amic d’infància, José Luis Rodríguez Zapatero, que va convèncer-lo per deixar la judicatura i va recompensar-lo sempre amb càrrecs de confiança durant les dues legislatures a la Moncloa. Només un mes després de ser escollit diputat per Lleó, el 2004, ja entrava al govern de Zapatero.

Primer va haver d’assumir la difícil tasca de prendre les regnes d’Interior just després dels atemptats de l’11-M a Madrid el 2004 -va generar molta polèmica per haver censurat la “clara improvisació política” del seu predecessor, Ángel Acebes-, i després de la dimissió de José Bono va tapar el forat de Defensa, on va viure un dels moments més crítics de la seva carrera amb la mort de sis soldats espanyols al Líban.

Però Zapatero va confiar en el seu amic més fidel i lleial fins al final del seu mandat. Durant la segona legislatura de l’expresident socialista, Toño Alonso -com el coneixien al partit- va convertir-se en portaveu del PSOE al Congrés, una tasca que només va deixar per un breu interval el 2011, quan va ser ingressat per una cefalea mal diagnosticada com un ictus. El Congrés el recordava ahir per la seva discreció, la moderació en el to i la seva capacitat negociadora. “Crec que no he tingut un amic més íntegre que ell”, assegurava ahir Zapatero.

Alonso va deixar la política el 2012, coincidint amb l’adeu de Zapatero com a secretari general del partit. Se’l recordarà per, entre altres gestes, ser l’artífex del carnet per punts i haver aconseguit que ETA no matés ningú durant el seu mandat a Interior.