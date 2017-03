Adif o Julio Iglesias: motius d’orgull espanyol segons Rajoy

Poques vegades Mariano Rajoy parla de les seves lectures. Més enllà de confessar-se un orgullós lector del Marca, només en comptades ocasions fa referència a algun títol, com quan va lloar Patria, de Fernando Aramburu: “És boníssim”. L’última recomanació, Mariano Rajoy la va fer la setmana passada per Twitter. “Recomano la lectura del llibre 1.785 motius pels quals fins i tot un noruec voldria ser espanyol. Parlem bé d’Espanya, un gran país”.

El llibre vol trobar motius per convèncer tothom, també els noruecs, que val la pena ser espanyol. La xifra no és a l’atzar: 1785 va ser l’any que va néixer la bandera d’Espanya, i les raons, classificades en diferents categories, són mostres d’orgull espanyol. Un d’ells, per exemple, és Adif, el gestor d’infraestructures ferroviàries que porta de corcoll els usuaris de Rodalies. “Està entre les quatre de més qualitat del món”, explica el volum. També cita, en la categoria d’artistes, des de Pau Casals fins a Enrique Iglesias, passant pel pare d’aquest últim, Julio Iglesias. Equips de futbol com el Barça i el Madrid, personalitats, monuments, fites històriques, invents (la grapadora, el pal de fregar) o fins i tot elements difusos com “el caràcter festiu dels espanyols” componen l’elenc d’arguments per sentir-se orgullós d’Espanya segons el llibre que recomana Rajoy.

Estadístiques

L’esperança dels autors del llibre és que invents, artistes i esportistes vencin les estadístiques, en què Espanya perd respecte a Noruega. L’índex de desenvolupament humà situa l’estat nòrdic com el millor país del món, i Espanya, a la casella 26. Un indicatiu no oficial, el rànquing mundial de la felicitat que elabora la Universitat de Columbia, posa Noruega en quart lloc, i Espanya, en el 36è. L’atur al país nòrdic és d’un 4,4%, mentre que a Espanya és d’un 18,7%, per citar el problema que més preocupa a l’Estat. En l’altre aspecte que inquieta els espanyols, la corrupció, Noruega també és estadísticament millor: sisè país del món en transparència a l’índex de percepció de la corrupció, en comparació amb el 41è lloc d’Espanya.

Les xifres no desanimen els autors: “Hi ha raons objectives de sobres per les quals ciutadans d’altres països adoren Espanya, molt més enllà de les més evidents, com el nostre clima, les nostres platges o l’excel·lent gastronomia”, escriu el coordinador del llibre, l’especialista en màrqueting José María Moya, que justifica el llibre perquè “els espanyols tenim un concepte de nosaltres mateixos molt inferior del que en tenen fora”.

César Vacchiano, enginyer i analista que firma un altre dels pròlegs del llibre, veu contrastat el títol: “El 2013, a Trondheim, vaig trobar un jove molt dinàmic que gestionava l’activitat digital d’una xarxa d’hotels a Noruega. Duia una cinta amb la bandera espanyola (…). Estava convençut que ser espanyol l’ajudava a vendre”.

L’ambaixada noruega va respondre a Rajoy que als noruecs els encanta Espanya i que per això la visiten, però que prefereixen seguir sent noruecs.