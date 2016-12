Afins a Sánchez es reuneixen per copsar el suport de l'exlíder del PSOE

Una trentena de quadres mitjans del PSOE es reuneixen aquest dimarts a Madrid per copsar el suport a l'exlíder del partit, Pedro Sánchez, que manté la incògnita sobre si es presentarà al procés de primàries per recuperar el càrrec. Diputats com el basc Odón Elorza o Adriana Lastra, a més d'alcaldes com el de Dos Hermanas, Francisco Toscano, o el de Jun, José Antonio Rodríguez -tots dos andalusos i crítics amb Susana Díaz-, s'aplegaran a primera hora de la tarda en una trobada a porta tancada.

A la reunió no està previst que hi assisteixin ni el mateix Sánchez ni alguns dels que havien estat els seus principals col·laboradors, com el secretari general del PSOE a La Rioja, César Luena, que s'ha allunyat darrerament del seu excap a l'executiva de Ferraz. No hi haurà, per exemple, secretaris generals autonòmics i tampoc el del PSC, Miquel Iceta.

Segons els organitzadors, l'objectiu de la reunió és veure quin és el grau de suport que té Pedro Sánchez en la militància, i per això s'hi apleguen càrrecs més enganxats al carrer, informa Efe. Els mateixos organitzadors admeten que en les darreres setmanes el suport a l'exsecretari general comença a defallir, però confien que encara sigui majoritari. La trobada servirà també per posar pressió d'una banda a Díaz, que ja comença a actuar com a candidata oficialista, perquè no cregui que ho té tot fet, i d'una altra a Sánchez per tal que es decideixi a fer el pas endavant.