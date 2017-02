Fachin celebra que Vistalegre 2 dona "sobirania" a Podem Catalunya

El secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, ha celebrat aquest matí que el resultat de Vistalegre 2, l'assemblea ciutadana que el partit lila ha celebrat aquest cap de setmana a Madrid, atorga "la plena capacitat de Podem Catalunya per prendre decisions". Fachin ha recordat que la formació catalana es troba en ple debat intern per decidir si se suma al nou partit dels comuns que s'està creant juntament amb Iniciativa, EUiA, Barcelona en Comú i Equo. La total autonomia per decidir des de Catalunya la integració o no en aquest nou partit, era el principal demanada dels representants catalans del partit lila en aquesta assemblea.

Fachin ha reconegut que totes les propostes presentades reconeixien aquesta autonomia i no ha volgut valorar si, de fet, era la proposta guanyadora, la de Pablo Iglesias, la que atorgava menys competències a les autonomies. "Farem servir totes les capacitats que queden obertes en els documents guanyadors per anar cap a l'autogestió", ha dit Fachin. "Res posa en qüestió la capacitat de Podem Catalunya de prendre decisions", ha afegit. En aquest sentit, Fachin ha recordat que Podem celebrarà una assemblea per decidir "des d'abaix" si el partit s'integra en el nou subjecte polític que s'ha de presentar a l'abril.

El líder de Podem a Catalunya ha celebrat també l'alta particiació durant l'assemblea. En total hi van votar 150.000 inscrits, 15.000 dels quals catalans. Fachin ha aprofitat aquesta àmplia participació per treure pit entre els diferents agents que estan creant el nou partit: "A Catalunya hi ha molta gent de Podem amb ganes de pronunciar.se i aquesta és la gran aportació de Podem a la confluència", ha dit.