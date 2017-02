Albert Rivera: "No s'ha de tenir por a votar ni a les urnes...als partits"

El discurs preparat quasi traiciona aquest matí el líder de Ciutadans, Albert Rivera. En plena mobilització pel judici a Artur Mas, Joana Ortega, i Irene Rigau per haver organitzat la consulta del 9-N Rivera era entrevistat a TVE el dia després del congrés de Ciutadans. "No s'ha de tenir por a votar ni a les urnes", ha dit el diputat, traient pit de democràcia interna. Després d'una pausa, ha fet un afegitó per evitar malinterpretacions: "Als partits".

Rivera ha mostrat el seu suport a la judicialització del procés, i ha criticat Mas, Ortega, i Rigau per haver organitzat la consulta: "És molt trist que en un país democràtic els polítics hagin de ser jutjats per saltar-se les regles". El líder de Ciutadans ha fet una defensa ferma de l'estratègia de l'Estat: "La llei ha d'actuar sobre dirigents polítics com ho faria amb qualsevol ciutadà que se salta la llei".

El líder de Ciutadans va guanyar les primàries al seu partit, en què els candidats van tenir 24 hores per fer campanya. Les seves propostes, que passaven per eliminar l'ideari socialdemòcrata del partit, van ser aprovades amb un suport gairebé unànime, del 97,1%. Rivera ha defensat que la democràcia interna no està renyida amb "la unitat" dins el seu partit.