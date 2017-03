Albert Rivera no veu "cap motiu" perquè s'hagin d'avançar les eleccions generals

El president de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, diu que no veu "cap motiu" per a un avançament electoral a Espanya i ha confiat que es puguin aprovar els pressupostos generals de l'Estat (PGE). Rivera ho ha dit en declaracions a Canal Sud Radio el dia després que el partit taronja deixés sol al PP amb la reforma de l'estiba i hagi posat en evidència la debilitat de Rajoy al Congrés.

Rivera ha dit que no sap per què l'executiu del PP ha volgut "perdre el decret", portant-lo a votació sabent que no comptava amb els vots suficients i sense haver negociat prèviament amb el PSOE, a qui necessitava per aprovar-lo. Ha indicat que si un està minoria, ha de tenir "cintura per negociar".

Rivera no veu noves eleccions a l'horitzó, i si ho pensés, ha dit, "el més còmode hagués estat fer el que fan altres partits, dir que no a tot i no aprovar els pressupostos".

En canvi, pel líder de Ciutadans, és "gairebé segur" que hi haurà eleccions a Catalunya el 2018 i també n'hi podria haver a Múrcia si el PP se segueix "enrocat" en la seva posició en relació amb el president murcià, Pedro Antonio Sánchez, "imputat per quatre delictes de corrupció".

Rivera ha indicat que la seva formació donarà llum verda als PGE si el PP "compleix amb la seva paraula" en relació amb determinades partides socials i econòmiques. Ha assenyalat, però, estan "en mans del PSOE", perquè el PP i Ciutadans no poden treure endavant els PGE o decrets si no es compta almenys amb l'abstenció del grup socialista. En aquest sentit, ha demanat al PSOE que, igual que Ciutadans facilita i permet que Andalusia tingui pressupostos i estabilitat, prengui nota i possibiliti, amb la seva abstenció, que es tirin endavant els PGE.

Respecte a aquest pacte amb Susana Díaz, ha destacat el compromís de la seva formació amb la governabilitat i l' estabilitat en aquesta comunitat i ha assenyalat que estan tirant endavant moltes mesures, com la baixada d 'impost de l'IRPF o la baixada parcial de l'impost de successions o més partides per a sanitat, educació i dependència. Per Rivera, es necessita, no osbtant, un ambiciós pla econòmic i estratègic per generar ocupació i riquesa i un altre pla en matèria educativa.