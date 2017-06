Albert Rivera s'estrena al selecte Club Bilderberg

Albert Rivera debutarà en les sessions del Club Bilderberg, l'exclusiu grup de polítics i empresaris que cada any es reuneix per abordar qüestions d'actualitat i que, se sospita, té un gran poder en la geopolítica mundial.

El president de Cs ja va rebre una invitació l'any passat, però va delegar la seva presència al responsable d'economia i empresa del partit, Luis Garicano. Aquesta vegada Rivera es desplaça fins a l'estat de Virginia, als EUA, on tindran lloc des d'aquest dijous i fins diumenge les trobades, privades a l'entrada de la premsa. El líder de la formació taronja formarà part de la delegació espanyola, que aquest any la conformen la propietària del Banc Santander, Ana Botín -membre permanent del Club-, i el president del Grup Prisa, Juan Luis Cebrián. En altres ocasions també hi ha assistit el conseller d'Economia del govern espanyol, Luis de Guindos.

D'entre els assistents en l'edició d'enguany, destaca la presidenta dels Fons Monetari Internacional (FMI), Christine Lagarde; el president de Goldman Sachs, José Manuel Durao Barroso; secretari general de la OTAN, Jens Stoltenberg; l'ex secretari d'Estat dels EUA Henry Kissinger; l'ex president del Banc Mundial James Wolfensohn; l'ex director de la CIA, David Petraeus o els consellers delegats d'Airbus i Ryanair, Thomas Enders i Michael O'Leary.