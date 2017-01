Rivera s'imposa a les primàries de C's després d'una campanya exprés de només 24h

Albert Rivera s’ha imposat amb comoditat a les primàries per encapçalar el comitè executiu de Ciutadans (C's) amb el 87,3% dels vots. La seva candidatura, batejada amb el nom 'España Ciudadana', ha aconseguit un total de 5.999 suports entre la militància, molt per davant de la candidatura 'Alternativa Ciudadana', encapçalada per Diego de los Santos Parejo, que ha obtingut el 6,5% dels vots -452 vots-.

La tercera candidatura que aspirava a liderar el comitè executiu, 'Esencia Ciudadana. El Espíritu y la Identidad del Movimiento Ciudadano', liderada per Juan Carlos Bermejo Ortega, ha esgarrapat el 6,2% dels sufragis, sumant 423 suports.

La participació en aquest procés de primàries per a l’elecció del comitè executiu de C’s ha estat de 6.874 vots, poc més del 34% del cens habilitat per votar (uns 20.000 afiliats). Les votacions s’han efectuat de forma telemàtica entre el dijous passat al matí i la nit d'aquest divendres.

L'odissea de la resta d'aspirants

Rivera ha deixat als seus rivals només 24 hores per fer campanya. El calendari fixat per l'executiva deixava només dos dies per presentar les candidatures i un per fer campanya abans de les votacions telemàtiques. Els dos aspirants van criticar durament que el líder del partit taronja hagués establert una fórmula fet a la seva mida i de la manca de democràcia interna. La secretària d'Organització va al·legar que els candidats podrien haver començat a fer campanya just en el moment que es va anunciar el congrés del partit.

Segons el calendari precongressual, s'havien de presentar les candidatures entre dilluns i dimarts. Rivera ho va fer a bombo i platerets el primer dia. En aquell moment creia que al final no hi hauria primàries perquè la portaveu de Ciutadans a les Corts Valencianes, Carolina Punset, la veu més crítica dins del partit, havia renunciat a fer un pas endavant. El líder del partit taronja va ser acusat de no oferir democràcia interna i de ni poder abanderar el que més reclama al PP: unes primàries entre tota la militància. Rivera va reptar als més crítics a fer un pas endavant i presentar-se.

Finalment va haver-hi resposta i van sorgir com bolets dos candidats d'última hora. Però als dos aspirants només els va quedar dimarts després de problemes amb la comissió de garanties. D'aquesta manera, dimecres va ser l'únic dia de campanya, ja que el dijous es va començar a votar i aquest divendres a la nit s'ha acabat el període de primàries i ja s'han anunciat els resultats.