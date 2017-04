Albiol posa les donacions de Moss a la fundació Carter com a prova que el Govern va pagar per reunir-se amb l'expresident nord-americà

Si ahir es va conèixer el doble revés que ha rebut la Generalitat per part de l'ambaixada nord-americana a l'Estat i també del Centre Carter, aquest dijous ha sigut el líder del PP català qui ha furgat en la ferida. Xavier García Albiol ha tornat a acusar la Generalitat d'haver pagat per reunir-se amb l'expresident nord-americà Jimmy Carter per parlar del procés sobiranista. Com a prova Albiol ha citat les donacions que l'exambaixador dels Estats Units Amber Moss ha fet al Centre Carter. "El senyor Moss no és membre de la fundació Carter, sinó que n'és un dels donants", ha dit Albiol, un fet que demostra, ha assegurat, que "en funció dels pagaments que ha fet el senyor Moss ha tingut el dret de portar-hi un convidat perquè es reuneixi amb l'expresident Jimmy Carter".

Precisament aquest convidat és el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat el líder popular. Ho ha pogut ser, ha dit, a canvi que Moss "hagi pagat molts diners". Aquesta prova demostra, per a Albiol, que el PP tenia raó quan va afirmar que la Generalitat havia pagat per reunir-se amb Carter. De totes maneres el president del PP català no s'ha atrevit a apuntar la quantitat que havia donat Moss. El que sí que s'ha atrevit a fer ha sigut desmentir Puigdemont, i a dir que en el viatge als Estats Units hi van anar 7 persones i no 3 com havia afirmat el president.

Per tot això Albiol ha acusat Puigdemont de "mentir" als catalans. També ha dit que ha fet "el ridícul" organitzant reunions amb la diplomàcia internacional per difondre el procés sobiranista. Un cop el PP ha demostrat, diu, que Puigdemont es va reunir amb Carter perquè l'hi va demanar un dels donants de la fundació, ha exigit que el president de la Generalitat "demani disculpes als catalans i al PP per haver-lo insultat". En aquest sentit ha instat la resta de partits polítics que s'afegeixin a la petició de compareixença en comissió o en ple del president de la Generalitat que va fer dilluns el PP.

C's s'apunta a la tesi d'Albiol i acusa Puigdemont de fer el "ridícul"

"Són viatges independentistes que paguem tots els catalans". El portaveu adjunt de C’s al Parlament, Fernando De Páramo, ha lamentat que Puigdemont no viatgi per parlar "de les empreses catalanes ni tampoc de la cultura catalana". De Páramo s’ha apuntat a la tesi d’Albiol que el president de la Generalitat està fent el "ridícul" i ha assegurat que demanaran explicacions al conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva, perquè detalli tots els viatges que fa el Govern per explicar el procés sobiranista.