El PP acusa el Govern de fer servir els atemptats a favor del Procés: "Ens cabreja"

El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha acusat avui el Govern d'utilitzar els atemptats terroristes a favor del procés sobiranista català, cosa que ha confessat que el "cabreja i indigna". En declaracions a RNE, Albiol ha elogiat l'actuació dels Mossos d'Esquadra, que "han demostrat que estan a l'altura", però s'ha mostrat "preocupat" per "la utilització política que se li vol donar per part del Govern i el seu entorn".

Així, Albiol defensa que "els partits constitucionalistes han donat un exemple de responsabilitat", al·ludint al PP, Ciutadans i PSC, però considera que el Govern "ha intentat utilitzar el que estava passant a favor del Procés". "Aquestes sortides de to i la utilització política des de persones de la Generalitat són les que ens cabregen i indignen", ha afirmat Albiol, que sobre l'actuació dels Mossos ha opinat que "és evident que en algunes qüestions no s'ha estat tant afortunat i diligent com sembla i no s'han avaluat determinats riscos", dubtes que en tot cas "no entelen el seu èxit policial".

El líder popular ha criticat que el director dels Mossos "hagi desaparegut" durant els dies posteriors a l'atemptat i ha descrit com un fet "mesquí, injust" i de "maltractament i insult" el fet que es lliuri la Medalla d'Honor del Parlament als Mossos i s'hagi exclòs la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per "qüestions ideològiques".

Mesures de control als imams

Albiol ha defensat que "la societat occidental i europea, per qüestions històriques, és una societat acomplexada", de manera que ha apostat per "mesures de control" a imams en arribar a Espanya, com ara controls "d'acord amb el fet que accepten els valors, lleis, normes i costums d'Occident".

Sobre la instal·lació de pilones a Barcelona, ha dit que si hagués estat un alcalde del PP qui no les hagués instal·lat, "ara estaria crucificat a la plaça de l'Ajuntament i tota l'esquerra hauria sortit al carrer a demanar el seu cap", i ha acusat l'alcaldessa Ada Colau de "primar l'estètica sobre la seguretat".