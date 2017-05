Albiol proposa que "Junqueras i algú de la CUP" acompanyin Puigdemont al Congrés per exposar el referèndum

Carles Puigdemont no està disposat a anar a demanar el referèndum al Congrés dels Diputats si abans no hi ha acord entre la Generalitat i el govern espanyol. El PP, però, insisteix en aquesta via, conscient de les majories a la cambra baixa,i aquest dimarts ha estat el líder del partit a Catalunya, Xavier García Albiol, qui ha ampliat la proposta: "No cal que hi vagi només el president. El poden acompanyar Junqueras i algú de la CUP".

Albiol els ha reclamat "valentia" per presentar el seu projecte al parlament espanyol. "Podem ja ha dit que els hi donarà suport. I el PNB. Doncs presentin el seu projecte i demostrin valentia", ha insistit des dels micròfons de Catalunya Ràdio. Segons ell, els polítics independentistes haurien de plantejar una reforma de la Constitució per fer viable el referèndum, fet que ja ha avançat que el PP rebutjarà.

El 2014, Marta Rovira ( ERC), Jordi Turull ( CiU) i Joan Herrera ( ICV-EUiA) ja van defensar des de la tribuna del Congrés que es transferissin a la Generalitat les competències per convocar referèndums. "Per plantejar una proposta d’aquesta magnitud hi han d’anar els màxims responsables polítics", ha opinat el dirigent popular.

El projecte independentista està condemnat, segons Albiol, a acabar en unes eleccions autonòmiques. Ell està convençut que serà el que acabi fent el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, un cop es "constati" que no poden fer el referèndum. "El poden arribar a convocar, però els mecanismes de l'estat de dret evitaran que es faci", ha remarcat el president del PP a Catalunya. "El govern d'Espanya impedirà el referèndum i estic segur que no haurà de recórrer a l'article 155 de la Constitució -intervenció de la Generalitat- ni a cap altre acte de força", ha apuntat. Al final, "la sang no arribarà al riu" i Puigdemont actuarà amb "seny".

Com ja va dir aquest passat dilluns després de la cimera al Palau de la Generalitat, Albiol ha considerat que Puigdemont i Junqueras van prendre una decisió "intel·ligent" en no fixar data i pregunta per al referèndum. Si ja hi hagués data i pregunta "els marges per acabar de trobar una solució haguessin estat més complicats".