Albiol diu que la carta de Junqueras a Montoro sobre finançament denota "esquizofrènia"

El líder del PPC, Xavier Garcia Albiol, considera que la carta que el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, va enviar a Cristóbal Montoro per negociar el nou sistema de finançament de forma bilateral denota una certa "esquizofrènia" per part del govern de la Generalitat. "És una mica contradictori voler que es parli de finançament i en canvi no presentar-se a la comissió específica que s’ha creat per parlar de finançament amb totes les comunitats autònomes", ha dit Albiol a les portes del XVIII congrés del PP.

El cap de files dels populars a Catalunya ha emplaçat novament la Generalitat a "seure a la taula" amb el govern espanyol per "parlar dels problemes i necessitats reals que té Catalunya". "Jo el que desitjo és que la Generalitat, Junqueras i Puigdemont se centrin d’una vegada i aclareixin que és el que volen", ha sentenciat, perquè "el que està clar que volen els catalans és que seguin a la taula i intentin parlar dels problemes reals, i que no es posin en més merders i més embolics".