Albiol demana a Puigdemont que convoqui eleccions després de "l'espionatge" de Bonvehí

El líder del PP català, Xavier García Albiol, ha titllat "d'espionatge" la presumpta gravació del número dos del PDECat, David Bonvehí, i emmarca dins "la normalitat del descrèdit" dels sobiranistes que el PDECat hagi decidit no portar a la Fiscalia la gravació. "Catalunya està a mans d'uns polítics que no són responsables", ha sentenciat després de criticar que Bonvehí ara es "desdís" de portar la gravació a la Fiscalia.

Albiol ha aprofitat l'ocasió per tornar a demanar al president de la Generalitat que convoqui eleccions. Unes eleccions que, pel líder popular, haurien de servir per enviar els sobiranistes a "l'oposició". "Quan un no és capaç de mantenir la mínima coherència en el seu discurs, el millor que pot fer és anar-se'n a casa, i això, en termes polítics, vol dir que se'n vagin a l'oposició", ha afirmat. En aquest sentit, el PP vol aconseguir que en unes futures eleccions, els catalans "desencantats i no independentistes" que els líder sobiranistes "han marginat", trobin en els populars el seu espai polític.

Pel líder popular aquest últim "episodi" demostra que els partits independentistes "no tenen ni legitimitat ni majoria social i ara tampoc tenen unitat entre ells". És per això que ha retret a CDC que hagi "fraccionat la societat catalana per no assumir els costos electorals" i l'ha acusat "d'inventar-se un relat independentista". Així, Albiol considera que el PDECat i ERC "s'apunyalen a l'esquena uns als altres per veure qui apareix com a a responsable de no convocar el referèndum".